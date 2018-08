Amazon: Anker-Produkte bis zu 32 Prozent günstiger

Bluetooth-Lautsprecher und -Headsets von Anker sind nur heute bei Amazon bis zu 32 Prozent günstiger erhältlich. Die Details.

Vergrößern Anker-Produkte sind heute bei Amazon günstiger erhältlich

Diverse Produkte von Anker sind aktuell bei Amazon als Tagesangebote erhältlich. Die Produkte sind damit um bis zu 32 Prozent günstiger. Hintergrund ist die "Back to School"-Aktion von Anker. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher Anker Soundcore Motion B kostet nur heute 33,99 Euro statt 49,99 Euro, was einem Rabatt von 32 Prozent entspricht. Das Gerät bietet 12W-Stereo-Sound und ist mit IPX7 zertifiziert und damit wasserdicht. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 12 Stunden an.

Der Anker Soundcore Bluetooth Lautsprecher Motion Q kostet heute 34,99 Euro und ist ein tragbarer 16Watt-Lautsprecher, der 360 Grad Sound bietet. Auch dieser Lautsprecher ist IPX7 Wasserdicht.

Die weiteren Angebote:

Hier finden Sie alle aktuellen Anker-Tagesangebote bei Amazon.