Amazon bietet noch bis zum 4. September 2018 die Möglichkeit Waren versandkostenfrei zu bestellen, für die normalerweise Versandkosten anfallen. So geht’s.

Vergrößern Amazon-Aktion: Einkäufe unter 29 Euro ohne Versandkosten © Amazon

Mit dem Aktionscode VERSAND erhalten Amazon.de-Kunden in Deutschland und Österreich noch bis zum 4. September 2018 eine versandkostenfreie Lieferung – auch für Artikel unter 29 Euro, für die also normalerweise Versandkosten anfallen würden. Alle Details, Teilnahmebedingungen und Einschränkungen zu diesem Aktionscode finden Sie hier erklärt.



So funktioniert der Gratisversand mit Aktionscode

1.Produkte mit "Verkauf durch Amazon" in den Warenkorb legen

2.Versandoption Standard auswählen

3.Den Aktionscode VERSAND einlösen und Amazon übernehmt die Versandkosten für Sie



Nach Einlösung des Aktionsgutscheins („Angebot“) werden die Versandkosten vom Gesamtbestellwert abgezogen.



Der Aktionscode VERSAND ist gültig für alle Sendungen von Produkten mit "Verkauf durch Amazon" an Versandadressen in Österreich und Deutschland. Sie können den Aktionscode VERSAND bis zum 4.9.2018 so oft eingeben, wie Sie möchten. Unabhängig vom jeweiligen Bestellwert.

Einschränkungen: Der Aktionscode gilt nur für Waren mit „Verkauf und Versand durch Amazon“. Nicht aber für Produkte von Amazon US oder vom Marketplace oder von Amazon Trusted Partner.

Aktionsende: Das Angebot endet am Dienstag, den 4. September 2018 um 23:59 Uhr.

