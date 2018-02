Amazon-Aktion: 5 Blu-rays für 25 Euro

Amazon bietet Filmfans bis zum 18. Februar ein individuell zusammenstellbares Paket aus fünf Blu-rays für 25 Euro.

Auch im Zeitalter von Streaming-Anbietern schwören viele Nutzer noch auf Filme auf Datenträgern. Wer seine Sammlung aufstocken möchte, bekommt aktuell beim Online-Versandhändler Amazon eine gute Gelegenheit dazu: Bis zum 18. Februar lassen sich im Shop fünf Blu-rays für 25 Euro erstehen. Die Auswahl umfasst 229 Filme, darunter befinden sich viele Blockbuster der vergangenen Jahre, aber auch zeitlose Klassiker, die schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben.

Zu den im Paket angebotenen Filmen für jeweils fünf Euro gehören Dauerbrenner wie



Forrest Gump (Bewertung der Internet-Filmdatenbank IMDb: 8,8)

Gladiator in der 10th Anniversary Edition (IMDb: 8,5),

Schindlers Liste (IMDb: 8,9),

Der Soldat James Ryan (IMDb: 8,6),

Top Gun Special Collector‘s Edition (IMDb: 6,9) oder

E.T. - Der Außerirdische (IMDb: 7,9).

Wer etwas weiter stöbert und einen breitgefächerten Geschmack hat, könnte auch an

Der Sinn des Lebens - 30th Anniversary Edition (IMDb: 7,6),

Er ist wieder da (IMDb: 7,1),

The Big Lebowski (IMDb: 8,2) oder an

Apollo 13 - 20th Anniversary (IMDb: 7,6) Gefallen finden.

Die gewünschten fünf Filme müssen bei Amazon in den Warenkorb gelegt werden. Nach dem Gang zur Kasse wird der Angebotspreis von fünf Euro pro Blu-ray-Scheibe automatisch gewährt.

