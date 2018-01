Wer sein Amazon-Konto bis zum 15. Februar mit mindestens 80 Euro auflädt, bekommt 8 Euro geschenkt. Das müssen Sie beachten.

Vergrößern 8 Euro in Form einer Gutschrift erhalten Sie noch bis zum 15. Februar, wenn Sie Ihr Amazon-Konto um mindestens 80 Euro aufladen. © Amazon

Amazon hält noch bis zum 15. Februar eine interessante Aktion bereit, bei der Sie bares Geld sparen können. Wenn Sie in diesem Zeitraum Ihr Konto mit mindestens 80 Euro aufladen, erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 8 Euro. Die Teilnahme an der Aktion ist denkbar einfach:

So erhalten Sie die Gutschrift von Amazon

Gehen Sie auf die Amazon-Aktionsseite

Klicken Sie dort auf "Jetzt teilnehmen"

Laden Sie Ihr Amazon-Konto mit mindestens 80 Euro auf

Nach erfolgreicher Aufladung erhalten Sie eine E-Mail-Bestätigung

Der Gutschein wird in Ihrem Konto hinterlegt (unsichtbar) und mit dem nächsten Einkauf verrechnet

Beachten sollten Sie Folgendes

Die Gutschrift wird nicht in Ihrem Konto angezeigt , sondern erst beim Kauf eines qualifizierten Produktes

Als qualifizierte Produkte gelten nur solche, die über www.amazon.de gekauft werden und bei denen Verkauf und Versand durch Amazon selbst erfolgen

Der Aktionsgutschein kann bis zum 5. April 2018 eingelöst werden

Die Teilnahme ist nur ein Mal möglich

Trotz der beschrieben Einschränkungen handelt es sich um eine lohnenswerte Aktion, bei der Sie immerhin max. zehn Prozent des aufgeladenen Betrags zurückerhalten.

Jetzt Amazon-Gutschrift sichern