Amazon: 7,79 Euro für Anker PowerPort Wireless Charger

Der Anker PowerPort Wireless Charger ist heute bei Amazon als Tagesangebot erhältlich. Sie können 35% sparen.

Bei Amazon ist nur am Montag der Anker PowerPort Wireless Charger für 7,79 Euro statt 11,99 Euro erhältlich. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 35 Prozent. Mit der induktiven Ladestation können alle Geräte aufgeladen werden, die über eine entsprechende kabellose Ladefunktion verfügen. Unterstützt werden unter anderem (aber nicht nur): Das iPhone 8 / 8 Plus, iPhone X, Samsung Galaxy S9/ S8 / S8 Plus / S8+ /S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge, Nexus 7/6, HTC 8X und LG G3.

Unterstützt werden Qi-fähige Geräte oder Geräte mit einem Qi-kompatiblen Cover. Der Input wird vom Hersteller mit 5V / 2A und der Output 5V / 1A angegeben. Nicht unterstützt wird die Qualcomm Quick Charge Funktion für ein noch schnelleres kabelloses Aufladen. Das Anker-Ladegerät verfügt über zwei LED-Lampen. Die rote LED signalisiert die Bereitschaft zum Aufladen und die blaue LED leuchtet während des Ladevorgangs. Leuchten beide LEDs, dann ist das Smartphone aufgeladen und das Ladegerät schaltet automatisch in den Leerlaufmodus, was Energie spart und das Smartphone vor einem Überladen schützt.

Über 66 Prozent bewerten es mit 5 Sternen



Und was sagen die Käufer zum Ladegerät? Mit 4,3 von 5 Sternen bei über 1.000 Bewertungen fällt das Urteil der Käufer über die Ladestation überwiegend postiv aus. 66 Prozent haben sogar 5 Sterne bei Amazon für das Produkt vergeben. Und 16 Prozent haben es mit 4 Sternen bewertet. Gelobt werden dabei häufig die gute Qualität, die hohe Ladegeschwindigkeit und der attraktive Preis.



