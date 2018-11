Amazon: 500-GB-SSD von Samsung für 70 Euro!

Amazon bietet am Sonntag eine 500-GB-SSD von Samsung zum Hammerpreis von nur 69,99 Euro an!

Bei Amazon nähert sich das Finale der Cyber-Monday-Woche und auch am Sonntag gibt es viele spannende Schnäppchen in Form von Tagesangeboten und Blitzangeboten für Technik-Fans. Die besten Schnäppchen stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor.



Im Angebot am Sonntag ist unter anderem die interne 2,5-Zoll-SSD Samsung 500 GB 860 EVO für sehr günstige 69,99 Euro statt 189,99 Euro (UVP). Die SSD unterstützt die TurboWrite-Technologie und erreicht dadurch eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 520 MB/s (schreibend) bzw. 550 MB/s (lesend). Samsung setzt bei dem Laufwerk V-NAND 3-bit MLC Speicher ein. Optional können die Daten auf der SSD mit SED-Technologie (Self Encrypting Drive) geschützt werden, die eine AES 256bit Verschlüsselung verwendet.

Ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich hier zeigt: Aktuell ist die Samsung 860 EVO 500 GB nirgends günstiger erhältlich.



Weitere aktuelle interne SSD Angebote am Sonntag:

SanDisk Ultra 3D SSD 1 TB für 137 Euro



Crucial MX500 250 GB für 38,76 Euro

Crucial MX500 500 GB für 68,44 Euro

