Amazon: 240-GB-SSD am 7.12. zum Schnäppchenpreis

Die Amazon Last-Minute-Angebote-Aktion startet am 7.12. Frühaufsteher können ein 240-GB-SSD deutlich günstiger abstauben.

Vergrößern Die SanDisk SSD Plus 240 GB ist am 7.12. bei Amazon im Angebot © Sandisk

Die Cyber-Monday-Woche bei Amazon ist noch nicht lange vorbei, da startet jetzt ab Donnerstag (7.12.) die Aktion Amazon Last-Minute-Angebote. Bis zum 22. Dezember wird es laut Amazon täglich interessante Top-Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons auf www.amazon.de/angebote geben. Wie immer erhalten Amazon-Prime-Mitglieder 30 Minuten früher den Zugriff auf Blitzangebote. Sie können Amazon Prime hier kostenlos 30 Tage lang ausprobieren und dadurch den Zeitvorsprung zum Shoppen nutzen.

SSD-Festplatte als Blitzangebot am 7.12. ab 8 Uhr



Wer auf der Suche nach einer günstigen SSD ist, der wird am Donnerstag bei Amazon fündig. Ab 8 Uhr (7:30 Uhr für Prime Mitglieder) wird die SanDisk SSD Plus 240 GB Sata III 2,5 Zoll für 69,99 Euro erhältlich sein. Aktuell wird die interne SSD mit einem Preis von 82,99 Euro gehandelt. Wer 13 Euro sparen möchte, der sollte sich also den Wecker stellen. Wie bei allen Blitzangeboten gilt: Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Die SSD bietet eine günstige Möglichkeit, ältere PCs aufzurüsten und zu mehr Tempo zu verhelfen. Dabei bietet sich ausreichend Speicherplatz für Windows und häufig verwendete Applikationen und Spiele.

Zum Amazon-Blitzangebot: SanDisk SSD Plus 240 GB für 69,99 Euro statt 82,99 Euro Hinweis: Angebotspreis gilt ab dem 7.12. um 8 Uhr (7:30 Uhr für Prime-Mitlieder)

Lesetipp: Die besten SSDs bis 240 GB im PC-WELT Vergleichstest



Weitere Angebote

Bereits ab Mitternacht am 7.12. sind die Tagesangebote der Amazon Last-Minute-Angebote-Aktion erhältlich. So wird es unter anderem Sony Digitalkameras und Camcorder hier bei Amazon zu stark ermäßigten Preisen geben. Und Genießer dürfen sich auf bis zu 45 Prozent reduzierte Whiskeys freuen.

Amazon Music Unlimited: 3 Monate für nur 99 Cent!



Tipp: Amazons Music Unlimited kann aktuell für nur 99 Cent insgesamt 3 Monate lang genutzt werden. Das ist durchaus ein attraktives Angebot, um bei Amazon Music Unlimited hineinzuschnuppern. Denn regulär müssen Prime-Mitglieder für die Nutzung von Amazon Music Unlimited immerhin 7,99 Euro pro Monat beziehungsweise 79 Euro pro Jahr zahlen. Echo-Besitzer zahlen 3,99 Euro pro Monat. Für Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft kostet Music Unlimited 9,99 Euro pro Monat. Die Mitgliedschaft bei Music Unlimited ist jederzeit kündbar.