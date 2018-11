Amazon: 20 Prozent Rabatt auf Nokia-Smartphones

Bei Online-Händler Amazon sind heute Nokia-Smartphones mit bis zu 20 Prozent Rabatt als Angebot des Tages erhältlich.

Vergrößern Nokia-Smartphones als Angebot des Tages bei Amazon. © Amazon

Zum Start der Cyber-Monday-Woche bei Amazon, hat der Online-Händler heute mehrere Nokia-Smartphones mit einem Rabatt von bis zu 20 Prozent im Angebot. Die 2018er Version des Nokia 3.1 kostet heute nur 129 anstatt 159 Euro. Das Smartphone ist in den Farben Schwarz, Blau und Weiß erhältlich. Zu Ausstattung des Android-Handys gehören ein 5,2-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.440 x 720 Pixeln, 16 GB interner Speicher sowie eine 13- und eine 8-Megapixel-Kamera.

Nokia 3.1 für 129 Euro kaufen

Ebenfalls als Angebot des Tages erhältlich ist das Nokia 5.1 in den Farben Schwarz und Blau. Das Smartphone ist aktuell zum Preis von 145 Euro zu haben. Das 5,5-Zoll-Display löst mit Full-HD+ auf und die Hauptkamera schießt Fotos mit 16 Megapixeln. Für 177 Euro anstatt der regulären 279 Euro wird bei Amazon weiterhin das Nokia 6.1 in Schwarz und Weiß angeboten. Sparpotenzial gibt es auch beim großen Nokia 7 Plus. Als Angebot des Tages hat Amazon den Preis von 399 auf 268,99 Euro gesenkt. Das Gerät bietet ein 6-Zoll-Display, eine Dual-Kamera und 64 GB internen Speicher. Amazon-Kunden können heute außerdem beim Kauf des Nokia 8 in Blau sparen. Anstatt des UVP in Höhe von 579 Euro, wird das Smartphone heute für nur 282 Euro angeboten.

Nokia 5.1 für 145 Euro kaufen

Nokia 6.1 für 177 Euro kaufen

Nokia 7 Plus für 268,99 Euro kaufen

Nokia 8 für 282 Euro kaufen