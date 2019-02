Amazon: 20 Filme zum Preis von je 99 Cent für Prime-Kunden

Denise Bergert

Im Rahmen des Freitag-Filmeabends – der nun schlicht Prime Deal heißt – können Prime-Mitglieder 20 Filme für je 99 Cent ausleihen.

Online-Händler Amazon startet heute wieder seine Freitag-Filmeabend-Aktion . Als Prime Deal können Mitglieder des kostenpflichtigen Amazon-Abo-Dienstes am Wochenende wieder Filme zum vergünstigten Preis ausleihen. Noch bis zum 3. Februar stehen insgesamt 20 Filme zur Auswahl, bei denen nur eine Leihgebühr von 99 Cent fällig wird.

In der Amazon-Auswahl sind in dieser Woche unterschiedliche Genres vertreten, wie etwa die Horror-Thriller The First Purge und The Strangers , das Überlebensdrama Die Farbe des Horizonts oder die Actionkracher Taxi 5 und Reprisal . Unterhaltung für die ganze Familie bieten Liliane Susewind: Ein tierisches Abenteuer , Espen und die Legende vom Bergkönig und Gans im Glück .

Der Aktionspreis in Höhe von 99 Cent gilt lediglich für die SD-Versionen der 20 Filme. Für die HD-Ausgaben werden mindestens 4,99 Euro fällig. Nach dem Klick auf „Ausleihen“ haben Prime-Mitglieder 30 Tage Zeit, um das Video zu starten und 48 Stunden um es zu Ende anzuschauen. Wer noch kein Prime-Mitglied ist, kann den Abo-Service bei Amazon als Probemitgliedschaft 30 Tage lang kostenlos testen.

