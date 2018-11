Aktuell können Sie bei Amazon ein Doppelpack der beliebten Sonos PLAY:1-Speaker für nur 299 Euro kaufen.

Vergrößern Amazon: 2 x Sonos PLAY:1 für nur 299 Euro! © Sonos

Zur Cyber-Monday-Woche vom 19. November bis 26. November 2018 gibt es bei Amazon haufenweise spannende Angebote. Neben den bekannten Blitzangeboten gibt es auch Tages-Angebote sowie fortlaufende Angebote.

Momentan bietet Amazon die beliebten Sonos PLAY:1 WLAN-Speaker für 169,99 Euro statt 179 Euro an, so lassen sich ca. 10 Euro sparen. Ganz aktuell ist aber noch eine extra Werbe-Aktion hinzugekommen: „2x PLAY:1 für nur 299,99 Euro“. Wenn Sie also vorhatten sich Sonos PLAY:1-Lautsprecher anzuschaffen, lässt sich nun ordentlich sparen. Um die Werbeaktion zu aktivieren müssen Sie zwei Sonos PLAY:1-Speaker in den Einkaufswagen bei Amazon legen.



2x Sonos PLAY:1 WLAN-Speaker für nur 299 statt 339,98 Euro kaufen

