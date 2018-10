Alexa kann nun auch über das Festnetz telefonieren

Mit dem Echo Connect können Sie Ihren herkömmlichen Festnetzanschluss mit Alexa koppeln und per Sprachbefehl telefonieren.

Vergrößern Mit Amazons Echo Connect kann Alexa auf das Festnetz zugreifen © Amazon

Ab sofort können Sie bei Amazon Echo Connect bestellen. Dabei handelt es sich um eine Echo-Zusatzhardware, die Ihren Telefonanschluss mit einem Amazon Echo-Produkt sowie der Sprachassistentin Alexa koppelt. Dabei funktioniert Echo Connect mit VoIP sowie älteren analogen Anschlüssen.

Nach einer Einrichtung und der Synchronisierung Ihrer Kontakte via Alexa-App, können Sie mit Ihrem Echo-Gerät über das Festnetz andere Personen anrufen. Ihre Kontakte können Sie fortan per Sprachbefehl anrufen, diese sehen natürlich auch Ihre genutzte Telefonnummer. Eingehende Anrufe können Sie zukünftig auch per Alexa-Sprachbefehl entgegennehmen

Echo Connect funktioniert dabei mit allen Generationen des Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Plus sowie dem Echo Spot. Für einen Preis von 39,99 Euro können Sie das Amazon Echo Connect ab sofort bestellen.

Amazon Echo Connect für 39,99 Euro kaufen

