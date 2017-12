Aldi-Süd-Angebot: 75-Zoll-UHD-Smart-TV mit LED-Backlight-Technologie für 1.699 Euro

Wer sich zuhause gerne wie im Kino fühlt und ausreichend Platz zur Verfügung hat, sollte einen Blick auf den 75 Zoll großen UHD-Smart-TV von Medion werfen, den Aldi Süd bis zum 23.12. für 1.699 Euro im Angebot hat.

Vergrößern Kinofeeling zuhause mit dem Medion UHD-Smart-TV. © Aldi Süd

Für alle, die zuhause gerne cineastische Verhältnisse haben, hält Aldi Süd derzeit mit dem Medion-UHD-Smart-TV X18175 mit Backlight-Technologie ein interessantes Angebot bereit. Der Bildschirm des Aldi-Geräts misst in der Diagonale ganze 75 Zoll (1,90 Meter) und löst mit Ultra HD auf. Der integrierte HD Triple Tuner ermöglicht den Empfang von digitalem HD-TV via Kabel, Satellit sowie digitales TV terrestrisch (DVB-T2) ohne weitere Receiver. Smartphone- und Tablet-Inhalte können Sie mit der integrierten Audio-Video-Sharing-Technologie (AVS) auf den TV streamen. Neben dem Medienportal mit unterschiedlichen Apps stehen Ihnen auch ein Internet-Browser zum Surfen vom Sofa sowie ein Mediaplayer zum Betrachten von Fotos und Videos zur Verfügung. In puncto Klang erwartet Sie das Mehrkanal-Tonsystem DTS. Zum Anschluss externer Systeme sind drei HDMI- sowie zwei USB-Ports verbaut.

Bestellung und Lieferung des Medion-UHD-Smart-TV

Wenn Sie den TV kaufen möchten, müssen Sie eine Filiale Ihrer Wahl aufsuchen und dort das Gerät bezahlen. Sie erhalten dann einen Guthaben-Bon mit einer PIN, die Sie auf www.aldi-liefert.de einlösen können. Das Gerät wird dann kostenlos zu Ihnen nach Hause geliefert. Ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt übrigens, dass das Aldi-Angebot preislich sehr gut ist. Vergleichbare TV-Geräte kosten ab 1.859 Euro aufwärts.

Hier finden Sie alle weiteren Information zum Aldi-TV