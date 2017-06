Aldi Süd: 65-Zoll-SmartTV mit Triple-Tuner und Internet

Aldi Süd verkauft ab dem 26.6. den Medion X18230: Einen 65-Zoll-SmartTV mit HD-Triple-Tuner, Internet und WLAN.

Aldi Süd verkauft ab dem 26. Juni den SmartTV Medion X18230. Dabei handelt es sich um einen 65-Zoll-Fernseher (Bildschirmdiagonale von 163,8 cm) mit UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), 16:9-Format und LED-Backlight-Technologie. Dank des verbauten HD Triple Tuners empfangen Sie mit dem TV-Gerät Fernsehen via DVB-T2 HD (Antenne), DVB-C (Kabel) und DVB-S2 (Satellit).



Der Fernseher wird via WLAN oder LAN mit dem Internet verbunden. Mit einem optionalen CI+ Modul und einer Smart Card bietet die CI+-Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen.

Der Medion X18230 besitzt vier HDMI-Anschlüsse. Sie können Filme, Musik oder Fotos mit Hilfe der AVS (Audio Video Sharing) Funktion im heimischen Netzwerk auf dem Fernseher abspielen. Mit der Wireless Display Funktion lassen sich darüber hinaus Inhalte oder der gesamte Bildschirm vom Smartphone oder Tablet auf dem TV-Gerät spiegeln. Ebenso haben Sie vom Medion X18230 aus Zugriff auf Nachrichten, Mediatheken oder Spiele.



Von Smartphone oder Tablet aus bedienen Sie den Fernseher mit Hilfe der Medion Life Remote App für iOS und Android.

Preis und Fazit

Aldi Süd verkauft den Medion X18230 ab dem 26. Juni 2017 für 899 Euro. Die Auslieferung erfolgt erstmals bei Aldi Süd per Hauszustellung. Diese ist im Preis inbegriffen.

899 Euro sind für einen 65-Zoll-SmartTV mit der genannten Ausstattung, insbesondere mit den Internet- und WLAN-Funktionen, ein sehr gutes Angebot, wie ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt. Eine ebenbürtige Alternative könnte vielleicht der TCL U65S7906 oder Medion Life X18046 (MD 31046) sein. Etwas preiswerter wäre zwar der Medion Life P18088 (MD 31178) aus unserem Preisvergleich; diesem 65-Zöller fehlt allerdings der Internetzugang und der WLAN-Support.

- 163,8 cm (65") LCD-TV mit UHD Auflösung und LED-Backlight-Technologie

- Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

- Seitenverhältnis 16:9

- Statischer Kontrast von 4.000:1 (typ.)

- Dynamischer Kontrast von 28.000:1

- Helligkeit 350 cd/m2 (typ.)

- HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2)

- 1.200 MPI (Motion Picture Index)

- Integrierter Internetbrowser

- Integriertes WLAN

- CI+-Schnittstelle

- Medienportal

- HbbTV(2)

- Wireless Display

- 4 HDMI-Eingänge mit HDCP 2.2-Entschlüsselung

- Integrierter Mediaplayer

- AVS (Audio Video Sharing)

- Videotext mit 1.000 Seiten Speicher

- EPG (Elektronischer Programmführer)

- Kindersicherung

- Sleeptimer

- Wandmontage dank VESA-Standard (Lochabstand 400 x 400 mm)

- Integrierte Stereo- Lautsprecherboxen (2 x 12W RMS)

- Integrierter Subwoofer (1 x 12W RMS)

- DTS HD Unterstützung

- Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264)(1)

- DVB-S2/DVB-T2 HD mit HEVC (H.265) Unterstützung(1)

- 10.000 Programmspeicherplätze

- Programmsperre mittels Passwort

- Favoriten

- Timer

- Common Interface (CI+) Slot

Anschlüsse:

1 x Antenne, 1 x Satellit, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN RJ-45 , 4 x HDMI® mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x SCART, 1 x VGA (15 Pin D-Sub), Y (Video) Pb Pr In (YUV, AV) (Cinch), Audio in für YUV, PC, AV (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch), Subwoofer Out (Cinch)

Lieferumfang:

Ultra HD Smart-TV, Fernbedienung inkl. Batterien, Standfüße inkl. Schrauben, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht

ca. 146 x 89,5 x 34,5 cm / ca. 25 kg (mit Füßen)

ca. 146 x 84,6 x 7,4 cm / ca. 24,3 kg (ohne Füße)