Aldi: Schnäppchen-Tablet Medion X10302 mit Octa-Core für 199 Euro

Octa-Core, 2 GB RAM, 32 GB Speicher, LTE, 10,1-Zoll-Display mit Full-HD und Android 7.0 - das sind die Rahmendaten des Medion Lifetab X10302, das ab dem 1. Juni 2017 für günstige 199 Euro bei Aldi-Süd zu haben ist.

Vergrößern Tablet-Schnäppchen von Aldi: Medion Lifetab X10302 © Medion

Der Discounter Aldi bietet in seinen Süd-Filialen ab dem 1. Juni 2017 mit dem Medion Lifetab X10302 für 199 Euro ein gut ausgestattetes 10,1-Zoll-Tablet im Metallgehäuse an. Das IPS-Panel löst in Full-HD auf. Für viel Rechenleistung sorgt ein Octa-Core-Prozessors mit einer Taktrate von 1,3 GHz, dem 2 GB DDR3-Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher (26 GB frei) zur Seite gestellt sind. Letzterer lässt sich über eine Micro-SDXC-Karte um bis zu 128 Gigabyte erweitern.

Auf der Rückseite des Medion Lifetab X10302 befindet sich eine Autofokus-Kamera mit 5 Megapixel, die Front-Kamera löst mit 2 Megapixel auf. Dazu gibt es Stereo-Lautsprecher in der Front sowie ein integriertes Mikrofon. Für die drahtlose Konnektivität hat das Aldi-Tablet ein LTE-CAT-4-Modul sowie WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac und Bluetooth 4.0 an Bord.



An Anschlüssen besitzt das Aldi-Tablet je einmal Audio-Out, Micro-SIM und Micro-USB 2.0 mit USB-Host-Funktion sowie einen Micro-SD-HC/XC-Kartenleser. Im Lieferumfang ist ein Micro-USB-Kabel, ein Micro-USB-Host-Kabel, ein Netzteil, ein Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben (Aldi Talk) und eine Kurzanleitung enthalten.



Ab Werk ist zwar nur Android 6 (Marshmallow) vorinstalliert, das Betriebssystem lässt sich allerdings per OTA-Update auf Android 7 (Nougat) aktualisieren. Das Medion Lifetab X10302 misst 155 x 259 x 10 Millimeter und wiegt circa 605 Gramm. Für die mobile Stromversorgung ist ein Li-Ionen-Akku mit 8.000 mAh zuständig.

Einschätzung: Mit dem Medion Lifetab X10302 bekommen Sie viel Tablet fürs Geld - für eine vergleichbare Ausstattung müssen Sie bei anderen Herstellern mehr bezahlen. Zudem gewährt Medien drei Jahre Hersteller-Garantie.

Weitere Infos zur Ausstattung des Medion Lifetab X10302

- 25,7 cm (10,1“) Display mit Full HD Auflösung (1.920 x 1.200 Pixel) und IPS-Technologie



- Integriertes LTE CAT 4 Modul zum mobilen Surfen



- Android 6.0, Marshmallow vorinstalliert – OTA-Update auf Android 7.0, Nougat



- Leistungsstarker MTK Octa-Core-Prozessor (1,3 GHz)



- 32 GB interner Speicher



- 2 GB DDR3 Arbeitsspeicher



- 5 MP Autofokus-Kamera auf der Rückseite sowie 2 MP Frontkamera



- GPS-Sensor



- 8.000 mAh Li-Ionen Akku



- Front Stereo Lautsprecher und eingebautes Mikrofon



- Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g/n-Standard-Technologie (2,4 GHz & 5 GHz)



- Bluetooth-4.0-Funktion



- USB-Host-Funktion



- Lagesensor



- Hochwertiges Metallgehäuse



- McAfee Mobile Security (Testversion für 30 Tage) vorinstalliert