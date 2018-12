Aldi Nord: LTE-Tablet mit Multimode-Case für 199 Euro

Aldi Nord verkauft ab dem 27.12. ein 10,1-Zoll-Tablet mit Android 8.1 und LTE inklusive Aldi-Talk-Starter-Paket für 199 Euro. Die Details.

Vergrößern Das Medion E10604. © Medion

Update: Aldi Nord verkauft ab dem 27.12.2018 ein 10-Zoll-Android-Tablet für 199 Euro. Dieses Medion Lifetab E10604 ist ein alter Bekannter. Denn Aldi Nord verkaufte das Lifetab E10604 bereits ab 28. Juni für 199 Euro (siehe unten). Der Preis bleibt unverändert, auch am 27.12. kostet dieses Tablet wieder 199 Euro. Genauso wie im Juni ist auch dieses Mal ein Aldi-Talk-Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben mit dabei. Update Ende



Aldi Nord verkauft ab dem 28 Juni 2018 ein 10,1-Zoll-Tablet mit 1.920 x 1.200 Pixel Bildschirmauflösung: Das Medion Lifetab E10604. Damit können Sie auch unterwegs online sein, weil der Hersteller Medion auch ein LTE-Modul (LTE-Cat 4 mit maximal 150 Mbit/s) in dem Tablet verbaut hat. Sie benötigen dann noch eine SIM-Karte. Diese liegt dem Tablet bereits bei: Ein Aldi-Talk-Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben. Aldi Talk nutzt allerdings das E-Plus-Mobilfunknetz, das erfahrungsgemäß keine so gute Abdeckung wie die Netze von Deutscher Telekom und Vodafone bietet.



Der eingebaute Mediatek-MT8735A-Quad-Core-Prozessor taktet mit bis zu 1,4 GHz Leistung. Er kann auf 2 GB Arbeitsspeicher zugreifen. Der interne Speicher ist 32 GB groß. Sie können ihn per separat erhältlicher microSD-Card um bis zu 128 GB erweitern. Durch den integrierten Pogo-Pin-Anschluss lässt sich das Tablet mit der dazugehörigen Tastatur inklusive Touchpad und Schutzcover "Multimode-Case" verbinden und bietet damit verschiedene Aufstellmöglichkeiten, die das Tippen erleichtern sollen. Die Frontkamera macht Aufnahmen mit 5 MP. Das schnelle WLAN-AC wird unterstützt, außerdem steht Bluetooth 4.1 zur Verfügung. Stereo-Lautsprecher und Mikrofon sind verbaut.



Folgende Anschlüsse sind an dem Tablet vorhanden: microSIM-Kartenslot, Pogo Pin, microUSB 2.0, microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkartenleser, 3,5 mm-Klinkenanschluss.



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: Tablet: ca. 246,4 x 171 x 8,5 mm / ca. 498 g; Multimode-Case inkl. Tastatur: 257 x 189 x 20 mm / ca. 555 g.-



Im Lieferumfang des Medion Lifetab sind Multimode-Case mit integrierter Tastatur, microUSB Kabel, Netzteil, Garantiekarte, Kurzanleitung & Sicherheitshandbuch (ausführliche elektronische Bedienungsanleitung auf dem Gerät vorinstalliert) enthalten.



Preis, Verfügbarkeit und Einschätzung: Das Medion E10604 ist ab dem 28. Juni für 199 Euro in allen Aldi-Nord-Filialen erhältlich. Aldi Süd verkauft dieses Tablet bereits seit dem 7. Juni 2018 zum gleichen Preis.



Laut unserem Preisvergleich ist der Preis gut, besonders wenn man das Starter-Paket für Aldi Talk berücksichtigt. Denn dadurch kostet das Tablet allein nur 189 Euro. Dafür bekommt man sonst kein LTE-Tablet mit Android 8.