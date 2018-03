Aldi Nord verkauft ab dem 15.3. einen 4K-Smart-TV mit 49 Zoll Bildschirmdiagonale und HDR-Support für DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2. Der Preis ist heiß.

Vergrößern Aldi Nord: 4K-Smart-TV mit HDR, Triple Tuner für 379 Euro © Medion

Aldi Nord verkauft ab dem 15. März 2018 in seinen Filialen den 49-Zoll-4K-Smart-TV Medion Life X14903. Mit dem Fernseher empfangen Sie dank HD-Triple-Tuner das Fernsehprogramm via DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2. Sie sind damit also auf die drei üblichen Ausstrahlwege vorbereitet.

Der Medion Life X14903 bietet HDR (High Dynamic Range), DTS HD & 1.200 MPI (Motion Picture Index), AVS (Audio Video Sharing) und HbbTV. Sie können mit dem vorinstallierten Browser vom Fernseher aus im Internet surfen. Über die dazu gehörige App können Sie den Fernseher vom Smartphone aus bedienen. Eine Sprachsteuerung steht ebenfalls zur Verfügung und es liegt auch eine klassische Fernbedienung bei.

Von kompatiblen Mobilgeräten können Sie den Bildschirminhalt auf den TV kabellos spiegeln. Sie verbinden den Fernseher via WLAN mit dem Internet. Die Netflix-App ist bereits integriert, Sie benötigen zum Empfang der Netflix-Inhalte aber noch das Netflix-Abonnement.

Eine CI+-Schnittstelle ist vorhanden. Um verschlüsselte Programme sehen zu können, benötigen Sie aber noch ein entsprechendes CI+-Modul und eine Smart-Card. Die Wandmontage ist dank VESA-Standard (Lochabstand 200 x 200 mm) möglich.



Preis: Der Medion Life X14903 kostet 379 Euro inklusive drei Jahre Garantie. Wie unser Preisvergleich zeigt, kosten 4K-Smart-TVs in der Regel deutlich mehr. Der Preis ist für das Gebotene als ziemlich günstig.

DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2

* Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264)1

* DVB-T2 HD mit HEVC (H.265) Unterstützung1

* 10.000 Programmspeicherplätze

* Programmsperre mittels Passwort

* Favoritenliste

* Common Interface (CI+) Slot

Paneldaten

* Statischer Kontrast von 1.100:1 (typ.)

* Dynamischer Kontrast von 41.500:1

* Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

* Seitenverhältnis 16:9

* Helligkeit 520 cd/m2 (typ.)

Audio

* Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen

* 2 x 10 W RMS

* DTS HD Unterstützung

Anschlüsse

* Antennenanschluss

* Satellitenanschluss

* 2 x USB

* 1 x LAN RJ-45

* 3 x HDMI® mit HDCP-Entschlüsselung

* 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV)

* AV In (Adapter 3,5 mm Klinkenstecker auf Cinch)

* Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

* Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)

* Abmessungen (B x H x T)/Gewicht

* Mit Füßen: ca. 1115 x 712 x 275 mm / 10,5 kg

* Ohne Füße: ca. 1115 x 657 x 92 mm / 10,2 kg

* Abstand zwischen den Füßen: ca. 840 mm