Aldi: LTE-Tablet mit 8-Kern-CPU und Surfguthaben für 199 Euro

Mit dem Medion P10610 verkauft Aldi ein Android-Tablet, mit dem Sie auch unterwegs mit LTE-Tempo surfen können. Für 199 Euro inklusive 10 Euro Surfguthaben.

Vergrößern Medion Lifetab P10610 © Medion/Aldi Süd

Aldi Süd und Aldi Nord verkaufen ab dem 25. Oktober 2018 das Medion Lifetab P10610. Ein Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core Prozessor (System on a Chip, SoC, mit Qualcomm Adreno 505 Grafikprozessor) mit bis zu 1,4 GHz Leistung treibt das Android-Tablet an. Dieses SoC ist untere Mittelklasse. Er kann im Medion Lifetab P10610 auf 2 GB RAM zugreifen.



Das Tablet Medion P10610 besitzt einen 10,1-Zoll-IPS-Touchscreen, der mit Full HD (1920 x 1200 Pixel) auflöst und von einem Metallgehäuse eingefasst ist. Der interne Speicher ist mit 32 GB knapp dimensioniert, kann aber mit einer microSD-Karte um bis zu 128 GB erweitert werden. Mit dem Router verbindet sich das Tablet über WLAN-AC. Sie können mit dem Tablet aber auch unterwegs im Internet surfen, denn Medion verbaut ein LTE-Modul (Cat 4). Im Lieferumfang des Medion ist ein Aldi-Talk-Starter-Set mit zehn Euro Startguthaben enthalten – mit dieser SIM-Karte können Sie also gleich lossurfen.



Eine 8-Megapixel-Autofokus-Kamera ist an der Rückseite vorhanden, für Videochats und Selfies steht wiederum eine 2-Megapixel-Frontkamera zur Verfügung. Stereo-Lautsprecher und Mikrofon sind verbaut. Damit das Aufladen des Akkus flott über die Bühne geht, steht die Funktion Qualcomm Quick Charge 3.0 zur Verfügung: Eine vollständige Akku-Aufladung soll in weniger als drei Stunden möglich sein. Ein GPS-Sensor ist ebenfalls verbaut.



Als Betriebssystem läuft Android 8.1 Oreo. Als Sicherheitslösung ist zudem eine 30-Tage-Testversion von McAfee Mobile Security vorinstalliert.



Anschlüsse : microSIM, USB 2.0 Typ C, microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkartenleser, 3,5 mm-Klinkenanschluss.



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: ca. 262 x 157 x 9 mm / ca. 580 g





Preis und Verfügbarkeit : Aldi Nord und Aldi Süd verkaufen das Medion P10610 ab dem 25. Oktober für 199 Euro. Im Lieferumfang sind enthalten: USB Typ C Kabel, Netzteil mit Quick Charge Funktion, Garantiekarte, Sicherheitshinweise und Kurzanleitung (eine ausführliche elektronische Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät vorinstalliert) und das Aldi-Talk-Starter-Set.



Einschätzung: Aufgrund des LTE-Moduls und der zehn Euro Startguthaben – der reine Produktpreis beträgt also 189 Euro - ist das Tablet ein attraktives Angebot für Anwender, die auch unterwegs ein Tablet nutzen wollen. Für 190 Euro bekommen Sie laut unserem Preisvergleich nur Tablets ohne LTE-Funktion und/oder mit weniger internem Speicher.



Es gibt aber auch Nachteile: Es steht in den Sternen, wie lange die Nutzer Updates für das Android-Betriebssystem bekommen und ob sie das neue Android 9 installieren können. Zudem nutzt Aldi Talk das vergleichsweise schwache Telefonica-Mobilfunknetz. Speziell in ländlichen Regionen ist die Qualität von Telefonica oft schlechter als die von Telekom oder Vodafone.