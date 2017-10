Aldi: Limitierte Playstation 4 zum Knüllerpreis im Angebot

Aldi hat die Playstation 4 ab dem 26. Oktober in einem exklusiven und limitierten Design und Bundle im Angebot. Doch lohnt der Kauf?

Der Discounter Aldi bietet ab dem 26. Oktober exklusiv in seinen Nord- und Süd-Filialen die Playstation 4 1 TB "GT Sport Limited Edition" an. Laut dem Discounter handelt es sich um ein "exklusives Angebot", wie auch diesem Werbeprospek t (im PDF-Format) zu entnehmen ist. Die Käufer erhalten die Playstation 4 mit einer silbernen Abdeckung mit "GT Sport"-Logo und auch der Dualshock 4 Wireless Controller kommt im Design von Gran Turismo Sport.

Das PS4-exklusive Rennspiel Gran Turismo Sport erscheint am 18. Oktober. Im Aldi-Playstation-4-Bundle ist das Spiel in Form der Day One Edition und mit digitalen Extras enthalten. Zu diesen Extras gehören 250.000 Credits, die im Spiel ausgegeben werden können, Lackierungssticker-Pakete, 60 PS4-Avatare und der digitale Fahrer darf einen Chrom-Rennhelm tragen. Als weitere Extras erhalten die Käufer das Spiel "That´s You! Partyquiz", ein Sky Supersport Monatsticket und 10 Euro Guthaben für den im August gestarteten Spiele-Online-Shop Aldi Life Games.



Das Rennspiel hat einen Wert von etwa 75 Euro und das Party-Spiel hat einen Wert von um die 40 Euro. Rechnet man noch den Wert von etwa 30 Euro für das Sky Supersport-Monatsticket und den 10-Euro-Gutschein für Aldi Life Games hinzu, erhält man also beim Kauf der Spielekonsole Zugaben im Gesamtwert von etwa 155 Euro. Man zahlt für die Playstation 4 mit 1 Terabyte Speicher und mit exklusivem und limitierten Design letztendlich also nur 144 Euro...

Einschätzung und weitere PS4-Angebote

Damit ist das Aldi-Angebot ein echtes Schnäppchen, denn anderswo zahlt man allein für die Playstation 4 mit 1 TB um die 299 Euro. Das 500-GB-Modell ist mit 249,99 Euro zwar günstiger, bietet aber halt auch nur halb so viel Speicherplatz. Und andere Bundles bieten oft weniger Inhalte zu höheren Preis als das Aldi-Bundle, wie auch ein Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt.

Selbst wenn man Rennspiel nicht mag, sich aber eine Playstation 4 statt einer teureren Playstation 4 Pro zulegen möchte, wird man bei dem Aldi-Angebot sehr gut bedient. Aber Konsolen-Fans haben noch einen Grund, ab dem 26. Oktober zu Aldi zu pilgern. Die folgenden PS4-exklusiven Titel werden dort für je 19,99 Euro erhältlich sein: Uncharted 4, Wipeout Omega Collection, The Last Guardian, Knack und Ratchet & Clank.