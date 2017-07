Aldi: Huawei Y6 (2017) für 149 Euro im Angebot

Ab dem 27. Juli 2017 haben Aldi Süd und Nord das Android-Smartphone Huawei Y6 (2017) für 149 Euro im Angebot.

Vergrößern Das Huawei Y6 (2017) ist ab dem 27. Juli bei Aldi Süd und Aldi Nord erhältlich © Aldi

Der Discounter Aldi hat auch in diesem Monat mal wieder ein Smartphone im Angebot. Ab dem 27. Juli wird sowohl in den Aldi-Süd- als auch in den Nord-Fillialen das Huawei Y6 (2017) für 149 Euro verfügbar sein . Das für Einsteiger gedachte Smartphone kommt in dieser Woche neu auf den Markt, feiert also über Aldi seine Deutschlandpremiere. Dementsprechend finden sich auch im PC-WELT Preisvergleich aktuell nur wenige Anbieter, wobei der günstigste Anbieter laut unserem Preisvergleich zwar den Aldi-Preis mit 148,90 Euro unterbietet, hier allerdings noch Versandkosten in Höhe von 3,90 Euro hinzukommen. Aldi verkauft das Gerät mit einem 10 Euro Surf-Guthaben mit dem Aldi Talk Starter-Set.



Das Huawei Y6 (2017) besitzt eine der Preisklasse entsprechende Ausstattung. Sie erhalten ein Smartphone mit einem 5-Zoll-Display, einem mit 1,4 Gigahertz getaktetem Quad-Core-Prozessor, LTE-Unterstützung, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, 3.000-mAh-Akku und nur 16 Gigabyte internen Speicher. Letzterer kann über MicroSD-Karte erweitert werden. Hinzu kommen eine 13 Megapixel Hauptkamera mit dualem Blitz und eine 5 Megapixel Frontkamera mit LED-Blitz.

Die Größe gibt der Hersteller mit 72,2 x 143,85 x 8,85 Millimeter und das Gewicht mit 150 Gramm an. Auf dem Huawei Y6 (2017) ist Android 6 vorinstalliert.

