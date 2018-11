Aldi: Gaming-PC mit i5, 8 GB RAM, Geforce GTX 1070, SSD & HDD

Aldi Süd verkauft ab dem 6. Dezember 2018 einen Gaming-PC mit Intel i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD und 1 TB HDD sowie Nvidia Geforce GTX Grafik für 999 Euro. Plus: Cooles Gehäuse.

Vergrößern MEDION ERAZER P66020 © Medion/Aldi Süd

Der Medion Erazer Gaming PC P66020 ist mit einem Intel-Core i5-8400-Prozessor der achten Generation ausgestattet ( kürzlich hat Intel seine neunte Prozessorgeneration vorgestellt ), der mit 2,8 GHz getaktet ist und dank Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 auf bis zu 4,0 GHz übertaktet werden kann. Die CPU kann auf 8 GB Arbeitspeicher zugreifen.



Für das Grafik-Erlebnis sorgt eine Nvidia Geforce GTX 1070 mit 8 GB GDDR5 Grafikspeicher. Mit dieser leistungsstarken Mittelklasse-Grafikkarte, können Sie jetzt und auch in naher Zukunft alle gängigen Spiele mit viel Spaß daddeln, zumindest in Full-HD-Auflösung. Die SSD ist 256 GB groß. Zudem ist noch eine 1 TB große Festplatte verbaut, auf der Sie alle Ihre Daten schaufeln können.



Das Micro-ATX-Gehäuse besitzt leuchtende RGB-LED-Elemente an der Front. Diese können die gewählte Farbe dauerhaft oder pulsierend darstellen, um die perfekte Gaming-Atmosphäre zu schaffen. Die flexible Kopfhörerhalterung hält das Gaming-Headset stets in Griffweite. Für spontane LAN-Partys besitzt der PC einen Tragegriff.



Die weitere Ausstattung:



Hot-Swap Festplattenwechselrahmen

Multistandard-DVD-/CD-Brenner

WLAN AC, Bluetooth 5.0, Gigabit-LAN

Kartenleser für SD-/MS-/MMC-Speicherkarten

6-Kanal High-Definition-Audio

Windows 10 Home (und Testversionen von Office 365 und McAfee LiveSafe, die für die dauerhafte Nutzung kostenpflichtig freigeschaltet werden müssen)

Anschlüsse-Frontseite: 2 x USB 3.0, 1 x Mic in, 1 x Audio out, Multikartenleser

Anschlüsse-Rückseite: 1 x USB 3.1 Gen2 Type C / 1 x USB 3.1 Gen2 Type A / 2 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x LAN (RJ-45) / 1 x HDMI / 1 x DVI-D / 3 x DisplayPort

Audio: 1 x Front Line Out / 1 x Mic In / Center/Subwoofer Line Out / 1x Line In/Rear Line Out

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: ca. 170 x 395 x 420 mm / 9 kg

Preis, Verfügbarkeit und Einschätzung

Aldi Süd verkauft den Medion Erazer P66020 ab dem 6. Dezember für 999 Euro. Sie bezahlen in einer Aldi-Süd-Filiale Ihrer Wahl den Rechner und lassen ihn dann nach Hause liefern. Kunden bekommen drei Jahre Garantie. Lieferumfang: Medion Erazer PC, Kabelgebundene Tastatur & Maus, Netzkabel, Welcomeposter und Garantiekarte.

Für einen PC mit i5, Nvidia Geforce GTX 1070, 256 SSD und 1 TB HDD ist der Preis wirklich gut. Natürlich wäre eine i7-CPU noch besser gewesen und 16 GB statt 8 GB wären ebenfalls noch besser, doch in Sachen Performance dürfte dieser Rechner für die meisten Spieler mehr als ausreichend sein. Vor allem dank seiner guten Grafikkarte.