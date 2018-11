Aldi: Gaming-Notebook mit i7, 16 GB RAM & Geforce GTX 1060 für 1299 Euro

Aldi Süd verkauft ein 17,3 Zoll großes Gaming-Notebook mit i7-CPU, satten 16 GB RAM, Nvidia Geforce GTX 1060 Grafik, 256 GB SSD, 1 TB HDD und indiduell beleuchtbarer Tastatur. Zu einem heißen Preis.

Vergrößern Gaming-Notebook mit i7, 16 GB RAM & Geforce GTX 1060 für 1299 Euro © Aldi Süd/Medion

Aldi Süd verkauft ab dem 6. Dezember 2018 nicht nur einen spannenden Gaming-PC für 999 Euro, sondern auch ein Gaming-Notebook. Dieses Medion Erazer X7859 steckt in einem Metallgehäuse, besitzt ein 17,3-Display (1.920 x 1.080 Pixel) und ist mit einem Intel Core i7-8750H Prozessor mit einer Taktrate von 2,2 GHz ausgestattet. Diese CPU können Sie dank Intel-Turbo-Boost-Technik 2.0 auf bis zu 4,1 GHz übertakten. Der Arbeitsspeicher ist mit 16 GB überaus großzügig dimensioniert.



Kein Gaming ohne starke Grafikkarte. Medion verbaut deshalb eine Nvidia Geforce GTX 1060 Grafikkarte mit 6 GB GDDR5 Speicher. Das ist eine gute Mittelklasse-Grafikkarte, die zumindest bei Full-HD-Auflösung ausreichend Leistung für alle aktuelle Spiele liefern sollte.



Die eingebaute SSD ist 256 GB groß. Daneben ist auch noch eine 1-TB-Festplatte verbaut. WLAN-AC ist ebenso mit an Bord wie Bluetooth 5.0 und zwei Lautsprecher sowie ein Subwoofer mit Dolby-Atmos-Gaming-Zertifizierung für den passenden Sound. Die Tastatur ist individuell beleuchtbar. Außerdem sind eine Full-HD-Webcam und ein Mikrofon eingebaut. Ein Gigabit-LAN ist ebenfalls vorhanden.



Anschlüsse: Kartenleser für SD-, SDHC- & SDXC-Speicherkarten, 1 x Thunderbolt 3 (USB Type C), 4 x USB 3.1, 2 x mini DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 1 x Kensington Lock Audio: 1x Mic-In, 1x Line-In, 1x S/PDIF



Abmessungen (B x H x T) und Gewicht: ca. 418 x 27 x 289 mm



Gewicht: ca. 3,0 kg inklusive Akku



Als Betriebssystem ist Windows 10 Home installiert. Dazu Testversionen von Office 365 und McAfee LiveSafe, die Sie für die dauerhafte Nutzung kostenpflichtig dauerhaft freischalten müssen. Oder Sie installieren einfach dauerhaft kostenlose Alternativen wie Libre Office und Avira Free Antivirus.

Preis und Verfügbarkeit

Aldi Süd verkauft das Medion Erazer X7859 ab dem 6. Dezember für 1.299 Euro. Sie bezahlen in einer Aldi-Süd-Filiale Ihrer Wahl und lassen das Notebook nach Hause liefern. Kunden bekommen drei Jahre Garantie. Lieferumfang: Medion Erazer Notebook, 4-Zellen Li-Polymer Hochleistungsakku mit 66 Wh, externes Netzteil, Garantiekarte und Bedienungsanleitung.



Einschätzung: Wie unser Preisvergleich beweist, kosten vergleichbar ausgestattete 17,3-Zoll-Notebooks in der Regel deutlich mehr. Die Kombination aus i7, 16 GB RAM, 17,3 Zoll, 256 SSD, 1 TB HDD und einer Geforce GTX 1060 machen dieses Notebook zu einem echten Preis-Hammer.