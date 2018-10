Aldi: 4K-Smart-TV mit 75 Zoll, Triple-Tuner, LAN & WLAN frei Haus

Aldi Süd verkauft ab dem 31.10. einen 75 Zoll großen Smart TV. Mit 3.840 x 2.160 Pixel, Triple-Tuner, LAN, WLAN und nach Hause-Lieferung.

Vergrößern Medion Life X17528 © Aldi Süd/Medion

Aldi Süd verkauft ab dem 31. Oktober einen 75 Zoll großen Smart TV (189,3 cm Bildschirmdiagonale). Mit 3.840 x 2.160 Pixel Auflösung (UHD mit LED-Backlight-Technologie) im 16:9 Format, also ein 4K-Fernseher. Der Medion Life X17528 bietet Wide Color Gamut (WCG), HDR (High Dynamic Range) und Dolby Vision sowie einen Motion Picture Index (MPI) von 1.800. Das soll einen erweiterten Kontrastumfang und Farbraum und eine natürliche und originalgetreue Bildwiedergabe mit vollen und realistischen Farben ermöglichen.



Für den TV-Empfang ist ein Triple-Tuner vorhanden. Damit empfangen Sie das Fernsehbild via TV-Kabel (DVB-C), Satellit (DVB-S) und terrestrisch via DVB-T2 HD. Mit einem optionalen CI+-Modul und einer Smart Card bietet die CI+-Schnittstelle Zugang zu verschlüsselten Programmen. Drei HDMI-Anschlüsse mit HDCP-2.2-Entschlüsselung ermöglichen den Anschluss mehrerer externer Geräte wie zum Beispiel DVD-Player oder Smartphone/Tablet.



Über den LAN-Anschluss oder das integrierte WLAN-Modul wird der LCD-TV mit dem Internet verbunden. Sie können Filme, Musik oder Fotos in Verbindung mit der AVS-Funktion (Audio Video Sharing) im heimischen Netzwerk auf dem Fernseher abspielen. Mit der Wireless-Display-Funktion lassen sich Inhalte oder der gesamte Bildschirm vom Smartphone oder Tablet auf dem Medion X17528 spiegeln. Über die vorinstallierte Netflix-App können auch auf Netflix erhältliche Filme und Serien direkt auf dem Smart TV angesehen werden. Dafür müssen Sie aber noch ein kostenpflichtiges Netflix-Abonnement abschließen. Zugriff auf Nachrichten, Mediatheken, oder Spiele ermöglichen das Medienportal und der integrierte Internetbrowser.



Sie bedienen den Medion X17528 mithilfe der Medion Life Remote App von Smartphone oder Tablet aus. Die für iOS und Android erhältliche Anwendung bietet Zugriff auf alle zentralen Funktionen des Ultra-HD-TV. Außerdem liegt eine klassische Fernbedienung bei.



Einige technische Daten



Statischer Kontrast von 1.200:1 (typ.)

Dynamischer Kontrast von 25.600:1

Physikalische Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Helligkeit 320 cd/m² (typ.)

Wandmontage nach VESA-Standard (Lochabstand 600 x 400 mm)

Integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 12W RMS)

Integrierter Subwoofer (1 x 12W RMS)

DTS HD Unterstützung

DVB-S2, DVB-T2 HD und DVB-C:



Kompatibel mit MPEG2 und MPEG4 (H.264)

DVB-S2/DVB-T2 HD mit HEVC (H.265) Unterstützung

10.000 Programmspeicherplätze

Anschlüsse: 1 x Antenne, 1 x Satellit, 2 x USB, 1 x LAN RJ-45, 3 x HDMI 2.0 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung, 1 x VGA (15 Pin D-Sub, YUV), AV In (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Digital Audio Out (SPDIF) (optisch)



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht:

ca. 168 x 97,5 x 7,3 cm / ca. 36,1 kg (ohne Füße)

ca. 168 x 102,6 x 37,5 cm / 37,0 kg (mit Füßen)

Abstand zwischen den Füßen: ca. 135,5 cm



Preis und Verfügbarkeit : Aldi Süd verkauft den Medion Life X17528 für 1499 Euro ab dem 31. Oktober 2018. Sie bezahlen in einer Aldi-Süd-Filiale Ihrer Wahl und lassen sich den Fernseher dann von Aldi nach Hause liefern – das ist im Preis inbegriffen. Kunden bekommen drei Jahre Garantie. Im Lieferumfang sind enthalten: Smart-TV, Standfüße inkl. Schrauben, Fernbedienung inklusive Batterien, YUV-Adapter, Bedienungsanleitung und Garantiekarte.



Einschätzung: Der Preis ist spannend. Unser Preisvergleich zeigt, dass 4K-Smart-TVs mit 75 Zoll in der Regel deutlich mehr kosten. Media Markt verkauft allerdings den ebenfalls 75 Zoll großen Samsung UE75MU6179UXZG LED 4K-TV derzeit für 1399 Euro.