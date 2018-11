Aldi Nord verkauft ab dem 6.12. das Medion Lifetab P10612. Das 10,1-Zoll-Full-HD-Tablet besitzt ein 8-Kern-SoC, läuft mit Android 8.1 und unterstützt WLAN-AC sowie LTE. Plus: 10 Euro Surf-Guthaben. Für 199 Euro.

Vergrößern Aldi: 10-Zoll-Tablet mit LTE, 8-Kern-CPU & €10 Surf-Guthaben © Aldi Nord/Medion

Das Medion Lifetab P10612 besitzt ein Metallgehäuse und einen 10,1 Zoll großen Full-HD-Touchscreen (1920 x 1200 Pixel) mit IPS-Technologie. Ein Qualcomm Snapdragon 430 Octa-Core-Prozessor mit einer Taktrate von bis zu 1,4 GHz treibt das Tablet an. Dabei handelt es sich um ein Einstiegs-/untere-Mittelklasse-System-on-a-Chip (SoC). Ihm stehen 2 GB DDR3 Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der interne Speicher ist mit 32 GB etwas knapp dimensioniert, kann aber mit einer zusätzlichen microSD Card um bis zu 128 GB erweitert werden. Die passende Speicherkarte müssen Sie separat erwerben.



Mithilfe des integrierten LTE-Moduls (Cat 4 Modul mit einer theoretischen Übertragungsrate von bis zu 50/150 Mbit/s) können Nutzer auch unterwegs ins Internet gehen. Aldi liefert auch gleich ein passendes Starterset mit SIM-Karte und mit zehn Euro Startguthaben mit. Damit surfen Sie im Netz von Telefonica, das besonders fernab der Ballungszentren eine deutlich schlechtere Abdeckung und langsamere Surfgeschwindigkeiten als konkurrierende Netze bietet.



Fotos und Videos können mit der 8 Megapixel Autofokus-Kamera auf der Rückseite geschossen werden. Für Videochats und Selfies steht eine 2 Megapixel Frontkamera zur Verfügung. Dafür sind auch Stereo Lautsprecher und Mikrofon verbaut.



Beim WLAN zeigt sich das Tablet auf der Höhe: Es unterstützt den schnellen AC-Standard. Bluetooth 4.2 ist ebenfalls vorhanden. Die Qualcomm Quick Charge 3.0 Funktion wiederum garantiert laut Hersteller eine vollständige Aufladung in weniger als 3 Stunden. Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht ohne weiteres vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.



Anschlüsse: microSIM, USB 2.0 Typ C, microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkartenleser, 3,5 mm-Klinkenanschluss



Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: ca. 262 x 157 x 9 mm / ca. 580 g



Als Betriebssystem ist Android 8.1 Oreo installiert. Von McAfee Mobile Security ist eine Testversion für 30 Tage installiert. Danach müssen Sie diese Software entweder kostenpflichtig dauerhaft freischalten oder deaktivieren und eine andere Schutzsoftware installieren.

Preis, Verfügbarkeit und Einschätzung

Das Medion P10612 ist ab dem 6. Dezember für 199 Euro in allen ALDI Nord-Filialen erhältlich. Kunden bekommen eine dreijährige Garantie. Lieferumfang: Medion Lifetab Tablet-PC, USB Typ C Kabel, Netzteil mit Quick Charge Funktion, Garantiekarte, Kurzanleitung und Sicherheitshinweise. Eine ausführliche elektronische Bedienungsanleitung ist auf dem Gerät vorinstalliert.

Aldi Nord und Süd haben bereits im Oktober 2018 das Medion P10610 verkauft. Zum identischen Preis und ebenfalls mit 10 Euro Startguthaben. An unserer damaligen Einschätzung hat sich nichts geändert: Aufgrund des LTE-Moduls und der zehn Euro Startguthaben – der reine Produktpreis beträgt also 189 Euro - ist das Tablet ein attraktives Angebot für Anwender, die auch unterwegs ein Tablet nutzen wollen. Für 190 Euro bekommen Sie laut unserem Preisvergleich nur Tablets ohne LTE-Funktion und/oder mit weniger internem Speicher.



Es gibt aber auch Nachteile: Es steht in den Sternen, wie lange die Nutzer Updates für das Android-Betriebssystem bekommen und ob sie das neue Android 9 installieren können. Zudem nutzt Aldi Talk das vergleichsweise schwache Telefonica-Mobilfunknetz. Speziell in ländlichen Regionen ist die Qualität von Telefonica oft schlechter als die von Telekom oder Vodafone.

Tipp: Noch günstiger ist das Fire HD 10 von Amazon, das Sie derzeit für knapp 100 Euro bekommen. Allerdings ohne LTE und ohne Zugang zu Google Play und Youtube. Diese Apps können Sie aber nachinstallieren.



