AI bedroht Menschheit: Elon Musk warnt vor tötenden Robotern

Elon Musk, der Boss des Raumfahrt-Unternehmens SpaceX und des Elektro-Auto-Herstellers Tesla, warnt: Künstliche Intelligenz muss gesetzlich geregelt werden. Bevor es zu spät ist und selbstständig handelnde Roboter Menschen töten.

Elon Musk sprach seine Warnung bei einem Treffen mit US-Politikern aus. Musk bezeichnete Maschinen, die über eine allgemeine Intelligenz verfügen würden und dazu lernen könnten, als fundamentales Risiko für die Existenz der menschlichen Zivilisation, wie Medien berichten. Die Politik müsse durch geeignete rechtliche Rahmenbedingungen verhindern, dass wir Killer-Roboter schaffen, die die "Straße runtergehen und Menschen töten", wie Musk sinngemäß sagte.

Bei dem Treffen zwischen Musk und den Politikern ging es zunächst um den gesetzlichen Rahmen für selbstfahrende Autos, die ebenfalls über KI/AI verfügen müssen. Doch Musk holte dann weiter aus und ging auf die seiner Meinung nach existenzbedrohende Gefahr ein, die von künstlicher Intelligenz drohe.

Musk fordert, dass die Politik der technischen Entwicklung nicht hinterherhechle, sondern rechtzeitig die nötigen Gesetze schaffe, um Roboter zu verhindern, die Menschen töten. Die normale und bisher übliche Vorgehensweise der Politiker sei bei AI ungeeignet: Denn bisher reagiere die Politik immer erst im Nachhinein auf technologische Neuerungen, wie Musk meint. Bei AI dagegen müsse die Politik vorausschauend handeln.

Musks Warnung ist nicht neu, der Tesla-Gründer warnt schon länger vor den Gefahren von lernfähigen und selbstständig handelnden Maschinen. Bereits im Jahr 2014 bezeichnete er AI als eine größere Gefahr für die Menschheit, als es Atomwaffen seien. Google forscht derweil an einer Notabschaltung für Roboter, einem "Kill Switch".



Worth reading Superintelligence by Bostrom. We need to be super careful with AI. Potentially more dangerous than nukes.