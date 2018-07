Adore: Beleuchteter Badspiegel von Philips Hue

Hersteller Philips erweitert sein Sortiment für smarte Leuchtmittel um den beleuchteten Badspiegel Hue Adore.

Vergrößern Hue Adore bietet unterschiedliche Weißtöne. © Philips

Philips hat in dieser Woche ein neues, smartes Leuchtmittel vorgestellt . Adore ist ein runder Badezimmer-Spiegel, der über dem Waschbecken montiert werden kann. Die Spiegelfläche wird von einem LED-Ring eingefasst, dessen Lichtfarbe auf Wunsch von Warmweiß bis hin zu kalten Weißtönen eingestellt werden kann. Die Steuerung der Lichtfarbe erfolgt über die Hue-Apps für iOS und Android sowie per Sprachsteuerung mit Apples Homekit oder Google Home. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Spiegel auch ein Hue-Dimmer mit Wandhalterung, über den die Helligkeit des LED-Rings eingestellt wird. Über das Panel kann der beleuchtete Spiegel auch einfach ein- und ausgeschaltet werden.

Zur Nutzung muss der Hue Adore an das Stromnetz angeschlossen werden. Einen Akku-Betrieb hat Philips nicht vorgesehen. Der Spiegel ist außerdem per IP44 spritzwassergeschützt. Hue Adore eignet sich laut Philips besonders gut zur schattenlosen Ausleuchtung des Gesichts beim Auftragen von Makeup oder als Leselicht in der Badewanne. Die unterschiedlichen Lichtfarben sollen außerdem je nach gewählter Einstellung entspannend oder anregend wirken. Ab wann der Hue Adore erhältlich sein wird, ist noch unklar. Einen Preis nennt Philips ebenfalls noch nicht.

Philips Hue, Osram Lightify, Elgato Avea, Ikea Tradfri: Das beste smarte Licht