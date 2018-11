Amazon bietet nur heute das Adobe Creative Cloud Abo mit Photoshop und Lightroom als Jahreslizenz zu einem günstigen Preis an.

Vergrößern Adobe Creative Cloud Foto-Abo im Amazon Tages-Angebot © Adobe

Amazon bietet Ihnen zum Countdown zur Cyber-Monday-Woche vom 12. - 18. November 2018 einige interessante Angebote und Tages-Angebote. Heute gibt es im „Angebot des Tages“ ein Angebot das sich an Hobbyfotografen und Fans der Adobe-Software richtet.

So bietet Amazon das Prepaid-Abo der Adobe Creative Cloud mit Photoshop CC und Lightroom für nur 84,59 Euro an. Das Abo erstreckt sich über 12 Montage, derzeit zahlt man im herkömmlichen Abo monatlich 11,99 Euro, die Prepaid-Abo-Karte kostet normalerweise zwischen 130 und 145 Euro. Amazon hat also tatsächlich ein gutes Angebot.

Das Angebot ist als „Aktivierungscode per Email“ leider schon vergriffen, die Prepaid-Abo-Karten die per Post verschickt werden sind jedoch noch verfügbar:

Adobe Creative Cloud Abo: Photoshop CC und Lightroom CC, 1 Jahreslizenz für 84,59 Euro



