Adé Netflix, Video Prime & Co! – So bauen Sie sich Ihre eigene Mediathek. - Anzeige

Jeder Mensch verbringt im Laufe seines Tages irgendwann Zeit vor dem Fernseher. Im Durchschnitt sind es bis zu 224 Minuten Fernsehkonsum täglich. Manch einer schaut bewusst Nachrichten, andere zappen sich wahllos durch das TV-Programm und wieder andere durch die starre Angebotsstruktur der angesagtesten Streamingdienste. Allen ist gemein, sie greifen auf temporäre Inhalte bestimmt durch Sender und Programmdirektion zurück. Stellen Sie sich nun vor, es gebe jedoch eine Plattform, dessen Streaming-Inhalte Sie selbst bestimmen. – Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich Ihre persönliche Mediathek ganz einfach selbst bauen.

Vergrößern Von ARD und ZDF über Sat.1 und Pro7: Save.TV zeigt Ihnen, wie Sie aus smartem Videorecording Ihre persönliche, interaktive Mediathek machen. © Save.TV

Mithilfe der cloudbasierten Lösung Save.TV wird der Zugriff auf Ihre Streaming-Inhalte zum Kinderspiel. Oberflächlich sehen Sie zunächst einen digitalen Videorekorder. Die dahinter liegende technische Infrastruktur verspricht jedoch viel mehr - Programmzeitschrift, digitalen Videorekorder und Mediathek in einem! Somit haben Sie aktuelle News, quotenstarke Blockbuster, neuste Trendserien, atemberaubende Dokumentationen und alles, was sie interessiert elegant auf einen Blick parat. Das Beste, der Download ist inklusive.

Und so basteln Sie sich Ihre persönliche Mediathek einfach und kostengünstig selber:

Ob PC, Smartphone oder Tablet, das ist egal - was Sie lediglich brauchen, ist ein Endgerät Ihrer Wahl mit Internetverbindung für den Zugang zur Save.TV Website oder der smarten Save.TV App. Letztere gibt es für rund 9,99 Euro im Monat* über die Website Save.TV oder die AppStores für iOS, Android, Amazon und Windows . Wir haben uns einen kostenlosen Account für einen Monat zugelegt. Der Zugriff auf Save.TV ist an allen Orten zu jeder Gelegenheit möglich.

Für den Anfang programmieren Sie die Aufnahmen Ihres Wunschprogramms und sofort verrichtet Save.TV seinen Dienst. Direkt nach TV-Ausstrahlung stehen die Sendungen in der cloudbasierten Lösung zum Abruf bereit. Auf Wunsch laufen Ihre Sendungen ohne Werbung. Die Specialeffekte gibt es dank garantiert bester Filmqualität gratis dazu. Für 30 Tage bleiben so viele Aufnahmen, wie Sie wünschen in der Cloud erhalten. Der Speicherplatz ist dabei unbegrenzt. Für Ihren Besitz downloaden Sie nun die Sendungen auf Ihre Festplatte oder Ihr mobiles Gerät. So erstellen Sie ganz pfiffig Ihre persönliche Mediathek, die ganz nebenbei auch Deutsches TV im Ausland möglich macht.

* Exklusiver PC WELT Deal: Den Dienst Save.TV gibt es zum 52. Super Bowl 52 Tage GRATIS.

Erhalten Sie knapp 2 Monate kostenlosen Zugang zu Save.TV. Gefällt Ihnen der Dienst, erhalten Sie im Anschluss noch einmal 52% auf die Weiternutzung Ihres Save.TV Accounts. So nutzen Sie Save.TV (statt für 9,99 Euro) für nur 5,99 Euro im Monat und die ersten 52 Tage sind GRATIS .