ADAC prüft Einsatz von Notarzt in Drohnen

Die ADAC Luftrettung prüft den Einsatz von bemannten Flugdrohnen im Rettungsdienst. Die Drohne soll den Notarzt zum Patienten fliegen.

Vergrößern Ähnlich wie in dieser Fotomontage wird der Volocopter aussehen, der im Rettungsdienst zum Einsatz kommen soll. © ADAC Luftrettung / Volocopter

Die ADAC Luftrettung prüft in einer Machbarkeitsstudie in Bayern und Rheinland-Pfalz den Einsatz von bemannten Flugdrohnen der Firma Volocopter im Rettungsdienst. Bei den Drohnen handelt es sich um Multikopter, also um Drohnen mit zahlreichen Rotoren.



Der Vorteil des Volocopter-Einsatzes laut ADAC: Der Notarzt soll mit der Drohne schneller am Einsatzort und damit beim Patienten sein, als es mit einem Rettungswagen möglich wäre.

Der Volocopter der gleichnamigen Firma aus Bruchsal kann zwei Personen aufnehmen. Die Volocopter werden elektrisch angetrieben. Im Rahmen des Pilotprojektes werden die Volocopter für den Rettungsdienst weiterentwickelt und als Notarztzubringer eingesetzt.

Die Volocopter-Erprobung erfolgt im Rettungsdienstbereich Ansbach mit dem Luftrettungsstandort Dinkelsbühl in Bayern und im Land Rheinland-Pfalz. Für beide Regionen simuliert das Institut für Notfallmedizin und Medizinmanagement der Ludwig-Maximilians-Universität München (INM) ab Frühjahr 2019 Luftrettungseinsätze mit Volocoptern am Computer. In den kommenden Monaten soll es zudem erste Forschungsflüge geben. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), mit dem die ADAC Luftrettung bereits im Bereich Forschung und Entwicklung kooperiert.

Erste Ergebnisse der Studie über das Einsatzpotenzial und die Wirtschaftlichkeit dieser Fluggeräte im Rettungsdienst sind für Herbst/Winter 2019 geplant. Die Kosten der auf eineinhalb Jahre angelegten Machbarkeitsstudie belaufen sich laut ADAC auf rund 500.000 Euro.