Ab 0 Uhr: 4 exklusive Lotto-Angebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Leser von PC-WELT und Macwelt können am 24.11. ab 0 Uhr gleich bei mehreren Lotterien teilnehmen und dabei bis zu 50 Prozent sparen. Die Rabatte gibt es nur am 24.11. für Neu- und (wichtig) Bestandskunden! Heute Nacht aufstehen lohnt sich also!

Vergrößern Mitspielen und gewinnen: 4 exklusive Lotto-Angebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt © Lottohelden.de

Am Goldenen Freitag, 24. November 2017, erwarten Sie bei Lottohelden.de vier exklusive Angebote für die Teilnahme an mehreren beliebten Lotterien. Der „Goldene Freitag“ startet heute Nacht, also am 24.11. um 0:00 Uhr. Alle sechs Stunden startet am 24.11. eine neue Aktion, mit der Sie bei der Teilnahme an den jeweiligen Lotterien kräftig sparen können.

Die Angebote laufen am 24.11.2017 jeweils von 0 bis 6 Uhr, von 6 bis 12 Uhr, von 12 bis 18 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Sie können sich also bis zu vier unterschiedliche Rabatte sichern! Klicken Sie auf den Link zum jeweiligen Angebot, um sich Ihren Rabatt zu sichern. Achtung: Sie bekommen die Rabatte über die unten stehenden Links erst ab heute Nacht 0.00 Uhr!



Bei diesen Lotterien können Sie nur am 24.11. mitmachen und dabei auch noch sparen (alle Beschreibungen stammen von lottohelden.de ):

00:00 bis 05:59, 24.11.: Goldener Morgen

MiniLos und MiniLotto zum halben Preis: 8,00 Euro statt 16,00 Euro (50% Rabatt) Hier teilnehmen!



06:00 bis 11:59 , 24.11.: EuroJackpot

Voller Schein zum halben Preis: 8,10 Euro statt 16,20 Euro (50% Rabatt) Hier teilnehmen!



12:00 bis 17:59 , 24.11.: EuroMillions

Voller Schein zum halben Preis: 11,00 Euro statt 22,00 Euro (50% Rabatt) Hier teilnehmen!



18:00 bis 23:56 , 24.11.: Goldene Bescherung

Silvester-Millionen und El Gordo (1/20tel Los) für 14,99 Euro statt 29,99 Euro (50% Rabatt) Hier teilnehmen!



Wichtig: Alle Angebote gelten für Neu- und Bestandskunden!



Und das ist noch längst nicht alles, was der Freitag bei Lottohelden.de zu bieten hat. Weitere Angebote finden Sie auf der Startseite von Lottohelden.de.

Achtung: Sie bekommen die genannten Rabatte über die oben stehenden Links erst ab heute Nacht 0.00 Uhr!

Teilnahme ab 18! Spielsuchtprävention: BZgA.de

