80 Prozent Rabatt: Herbstaktion bei Steam gestartet

Im Rahmen der Herbstaktion bei Steam sind zahlreiche Spiele mit einem Rabatt von bis zu 80 Prozent erhältlich.

Vergrößern Die Steam-Herbstaktion läuft noch bis zum 27. November. © Steam

Bei Steam geht heute die alljährliche Herbstaktion an den Start. Noch bis zum 27. November um 19 Uhr sind laut dem Download-Store-Betreiber mehr als 14.000 Spiele und Erweiterungen zum vergünstigten Preis erhältlich. Neben Indie-Games und Klassikern, gibt es auch auf zahlreiche Top-Titel bis zu 80 Prozent Rabatt. So ist beispielsweise die Fallout 4: Game of the Year Edition für nur 23,99 Euro anstatt 59,99 Euro erhältlich. 60 Prozent Rabatt gewährt Steam derzeit auch auf Ark: Survival Evolved und die Dishonored: Complete Collection. Noch günstiger geht es mit satten 80 Prozent Rabatt auf die Hitman: Game of The Year Edition, die im Rahmen der Herbstaktion für 14,31 Euro anstatt der bisherigen 71,91 Euro zu haben ist. Zu den weiteren rabattierten Titeln zählen unter anderem No Man‘s Sky, Assassin’s Creed Odyssey und Project Cars 2. Schnäppchenjäger kommen in dieser Woche also auch bei Steam auf ihre Kosten.

Zeitgleich mit der Herbstaktion startet Steam heute auch die Nominierungsphase der diesjährigen Steam Awards . Zu den Kategorien zählen: Spiel des Jahres, VR-Spiel des Jahres, Arbeit der Liebe, Bester Entwickler, Beste Umgebung, Besser mit Freunden, Beste Alternativgeschichte und Größter Spaß mit einer Maschine. Steam-Nutzer können ihr Wunsch-Spiel über die jeweiligen Spiele-Produktseiten für die Steam Awards vorschlagen. Im Dezember folgt dann im Rahmen der Weihnachtsaktion das Voting für die Finalisten. Die Gewinner der Steam Awards werden dann im Februar gekürt. Fleißige Nutzer, die viele Spiele für die Awards vorschlagen und abstimmen erhalten Steam-Abzeichen und XP.

