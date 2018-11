500 GB Onlinespeicher lebenslang nutzen - jetzt 30% günstiger (Partnerangebot)

Sie brauchen richtig viel Online-Speicher? 500 GB oder gar 2 TB? Dann gibt es jetzt ein spannendes Angebot 30 Prozent günstiger. Sie zahlen nur ein einziges Mal und nutzen die 500 GB oder 2 TB danach lebenslang ohne weitere Kosten.

Partnerangebot Vergrößern Das Webportal von pCloud.

Sofort zum rabattierten Cloud-Speicher-Angebot für 500 GB und 2 TB kommen Sie, wenn Sie hier klicken.



Darum geht es: Das Unternehmen pCloud ist ein Online-Speicheranbieter aus der Schweiz, der mit beachtlichen 500 GB oder sogar 2 Terabyte Onlinespeicher lockt. Lebenslang gegen eine Einmalzahlung (alternativ bietet pCloud auch ein Jahres-Abo an). Für Privatanwender und Unternehmen.



Angesichts der Größe des Onlinespeichers empfiehlt sich pCloud für Besitzer großer und/oder vieler Multimedia-Dateien. Wer diese in einem Cloudspeicher ablegen will, um dann von unterschiedlichen Geräten aus darauf zugreifen zu können, der sollte sich pCloud anschauen.



Unterstützte Betriebssysteme: pCloud stellt Client-Software (pCloud Drive) für Windows XP, 7, 8 und 10 zur Verfügung. Sowie Clients und Apps für macOS, Linux, iOS und Android. Alle Dateien, die Sie zu pCloud schieben, werden automatisch geräteübergreifend synchronisiert. Selbstverständlich können Sie auch von einem Webfrontend im Browser auf Ihren pCloud-Speicher zugreifen. Der Zugriff auf pCloud ist durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt.

Vergrößern Von vielen bekannten Online-Speichern lassen sich schnell Backups in pCloud erstellen.

Die Vorgehensweise ist auf allen Plattformen identisch: Sie ziehen Ihre Musik- oder Videodateien, Dokumente und sonstige Daten in das virtuelle Laufwerk, das pCloud Drive oder die pCloud-App auf dem Rechner/Smartphone erstellt hat. Und schon landen die Dateien automatisch auf den Servern von pCloud in den USA (in einem Rechenzentrum in Dallas, Texas; für SSAE 16 SOC 1, Typ II, zertifiziert) – eine schnelle Internetverbindung vorausgesetzt. Auf ihrem lokalen Gerät belegen diese also keinen Speicherplatz, außer Sie legen ausdrücklich fest, dass Kopien auf dem lokalen Rechner bleiben sollen. Dieser Speicherplatzgewinn ist vor allem auf mobilen Geräten Gold wert.

Außerdem können Sie mit den in dem virtuellen Laufwerk liegenden Dateien jederzeit auch arbeiten. Der Umgang damit ist also genauso, als ob die Dateien auf der Festplatte oder SSD Ihres PCs liegen würden.

Vergrößern Die Wiederherstellung der Dateien ist bis zu 30 Tage zurück möglich.

Wichtig ist die Rewind-Funktion: Damit können Sie den gesamten Inhalt Ihres pCloud-Accounts auf eine frühere Version von bis zu 30 Tagen in der Vergangenheit zurücksetzen. Inklusive Datei-Versionierung. Alle Dateien lassen sich frei durchsuchen, wiederherstellen oder herunterladen. Über einen Public Folder können Sie Dateien und ganze Ordner für andere Nutzer via Link freigeben. Über solche freigegebenen Links können dann beispielsweise Freunde auf die von Ihnen bereit gestellten Dateien zugreifen, ohne sich für pCloud anmelden zu müssen. Über die Zugriffe auf diese Links erhalten Sie Statistiken.



Ein Video-Player ist integriert, ebenso gibt es einen Audioplayer, der auch Playlists unterstützt. Ein Online-Office, beispielsweise mit Textverarbeitung, Kalender, Chatfunktion oder einer Mailverwaltung, ist in pCloud dagegen nicht enthalten.



Alle Dateien, die man in pCloud speichert, sind mit einer 256-Bit-AES-Verschlüsselungsmethode während und nach der Übertragung gesichert. Falls Sie zusätzlich die Dateien vor dem Übertragen clientseitig verschlüsseln wollen, können Sie das aufpreispflichtige pCloud Crypto nutzen.







Aktuelles Angebot: 30% Rabatt für 500 GB und 2 TB Online-Speicher

Sie bekommen den lebenslangen Cloudspeicher jetzt 30 Prozent günstiger. Wahlweise mit 500 GB oder 2 TB.



Lifetime Premium Cloudspeicher: 500 GB Speicher, 500 GB Download-Link-Traffic, unbegrenzter Remote-Upload-Traffic, 30 Tage Papierkorb für einmalig 122,50 Euro statt 175 Euro – Rabatt von 30 Prozent. Hier buchen.



Lifetime Premium Plus Cloudspeicher: 2 TB Speicher, 2 TB Download-Link-Traffic, unbegrenzter Remote-Upload-Traffic, 30 Tage Papierkorb für 245 EUR statt 350 EUR – Rabatt von 30 Prozent. Hier buchen.



Wichtig: Dieses Angebot gilt nur vom 23.11.2018 bis 30.11.2018.