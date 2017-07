50 Prozent günstiger: Gaming-Headset Sennheiser PC360 beim Amazon Prime Day

Im Rahmen des Amazon Prime Days sparen Sie 50 Prozent beim Kauf des Gaming-Headsets Sennheiser PC360 SE.

Als Prime-Mitglied können Sie am Amazon Prime Day bei tausenden Produkten kräftig Geld sparen. Das Gaming-Headset Sennheiser PC360 Special Edition mit ausgezeichneter Hi-Fi-Klangqualität und Noise-Cancelling-Mikrofon gibt es bei Amazon aktuell für 99 Euro statt 199 Euro - Sie sparen damit glatt 100 Euro - also 50 Prozent vom üblichen Kaufpreis! Derzeit bekommen Sie das Sennheiser PC360 Special Edition bei keinem anderen Anbieter günstiger! In unserem PC-WELT-Preisvergleich liegt der niedrigste Preis bei 199 Euro .

➤ Sennheiser PC360 Special Edition für 99 statt 199 Euro bei Amazon



Hinweis: Sollte Ihnen noch der alte Preis angezeigt werden, klicken Sie rechts unter "Angebot des Tages" auf "Zum Blitzangebot", um den Kopfhörer zum vergünstigten Preis zu kaufen.

Über den nachfolgenden Link finden Sie alle Technik-Schnäppchen im Live-Ticker:



➤ Amazon Prime Day 2017 ist gestartet - hier alle Infos und Schnäppchen

Falls Sie noch kein Prime-Mitglied sind, dann können Sie sich hier für die kostenlose 30-Tage-Test-Mitgliedschaft anmelden, die Prime-Day-Schnäppchen abstauben und dann einfach rechtzeitig wieder kündigen. Oder Sie bleiben Prime-Kunde für 69 Euro im Jahr und genießen Vorteile wie die kostenlose Lieferung ohne Mindestbestellwert, Video- und Musik Streaming über Prime Instant Video und Prime Music, unbegrenzter Online-Speicher für Fotos sowie bestimmte Vorteile auf Twitch.