5 Tipps gegen die brütende Sommer-Hitze

Weit über 30 Grad. Der Sommer hat Deutschland fest im Griff. Was tun, wenn man keine Lust auf Sonnenbrand hat und seinen geliebten PC eigentlich nicht alleine lassen mag?

Vergrößern Die Hitze macht uns zu schaffen © istockphoto.com/no_limit_pictures

Rekordhitze in Deutschland! Irgendwann ist es auch für die Eisdiele oder das Freibad einfach zu warm. Und kaum auszudenken, wie das aussieht, wenn sich das Rot eines Sonnenbrands über unsere schöne Computer-Bräune legen würde. Ungesund ist es obendrein. Also was tun, wenn man eigentlich nicht weg mag vom Computer und trotzdem Abkühlung sucht? Wir verraten es Ihnen mit der folgenden Mini-Tipp-Sammlung. Fünf Helfer gegen die Hitze: