470-Euro-Software-Paket für kleines Geld

Für ein paar Euro erhalten Sie beim Humble Software Bundle Programme im Gesamtwert von über 470 Euro.

Vergrößern Humble Software Bundle

Das neue Humble Bundle enthält zur Abwechslung mal keine Spiele, sondern bis zu zehn Software-Produkte. Dementsprechend trägt das Paket auch den Namen Humble Software Bundle. Wie gewohnt erhält der Käufer mit steigendem Geldeinsatz auch mehr Software und ein Teil der Einnahmen, über den der Käufer bestimmen darf, wandert an einen guten Zweck. Dieses Mal geht ein Teil des Kaufpreises an die Wikimedia Foundation und an die Freedom of the Press Foundation.

Wenn Sie mindestens einen Euro investieren, dann erhalten Sie die folgenden Software-Produkte bzw. Dienste: CloudApp Pro (6-Monats-Lizenz), Soda PDF Home (Version 9 Home-Lizenz) und Magix Music Maker.

Für mindestens 8,16 Euro, also dem Durchschnittspreis, den die Käufer bisher für das Bundle gezahlt haben, gibt es zusätzlich zu den oben genannten Titeln auch: LastPass Premium (1-Jahres-Lizenz), Corel Photo Brush - ParticleShop, Coral Photo Brush - After Shot und Corel Painter Essentials 5.

Und wenn Sie mindestens 10,74 Euro zahlen, dann kommen Sie als Zugabe noch dazu: Panda Antivirus Pro (1-Jahres-Lizenz für bis zu 3 Geräte), Windscribe VPN (1-Jahres-Lizenz) und Sound Forge Audio Studio 10.

Alle Inhalte des Humble Software Bundle haben einen Gesamtwert von etwas über 470 Euro. Sie können also insgesamt bis zu 460 Euro sparen. Das Humble Software Bundle ist noch bis zum 5. Juli um 19 Uhr verfügbar.

Übrigens: Im Humble Bundle Store ist aktuell auch das Spiel "Killing Floor" gratis erhältlich. Mehr Details dazu finden Sie in diesem Beitrag.