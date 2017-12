450 Euro günstiger: Surface Pro i5 mit Type Cover im Angebot

Das Surface Pro (2017) mit Core i5 (7te Generation) ist noch bis zum 18.12. deutlich günstiger im Microsoft Online Store erhältlich.

Vergrößern Im Angebot: Das Surface Pro i5 mit Type Cover © Microsoft

Schnäppchenalarm im Microsoft Online Store: Noch bis zum 18. Dezember gibt es dort eine Surface Pro (2017) Aktion. Das Surface Pro (Modell 2017) mit Core i5 der aktuellen 7ten Generation (Kaby Lake), 128 Gigabyte Speicher und schwarzem Type Cover ist für 849 Euro statt 1.298,99 Euro erhältlich. Sie können also fast 450 Euro sparen. Das schwarze Type Cover hat einen Wert von etwa 150 Euro.



Das Surface Pro (2017) kann sowohl als Tablet als auch als Notebook genutzt werden. Das 12,3 Zoll große PixelSense-Display im 3:2-Format löst mit 2.736 x 1.824 Pixeln (267 ppi) auf. Zur weiteren Ausstattung gehören Intel HD-Graphik 620, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 802.11ac-WLAN-Netzwerk, USB-3.0-Anschluss in Normalgröße, MicroSDXC-Kartenleser, eine 8-MP-Kamera an der Rückseite und eine 5-MP-Kamera auf der Vorderseite mit Windows-Hello-Unterstützung für die Authentifizierung in Windows 10 per Gesichtserkennung.

Das Surface Pro ist 29,2 x 20,1 x 8,5 Millimeter groß und die Core-i5-Variante, die übrigens ohne Lüfter auskommt und damit nicht hörbar ist , wiegt 770 Gramm. Vorinstalliert sind Windows 10 Pro und eine 30-Tage-Testversion von Office 365. Aus dem Fazit des PC-WELT-Tests:

Microsoft betreibt beim Surface Pro gelungene Modellpflege: Der Kaby-Lake-Prozessor bietet eine etwas höhere Rechenleistung und verhilft dem Windows-Tablet zu einer deutlich besseren Akkulaufzeit. Auch an der Qualität des Displays hat der Hersteller geschraubt.

Den ausführlichen Test zum Surface Pro (2017) lesen Sie hier.



Zum Angebot: Surface Pro (2017) i5 128 GB mit schwarzem Type Cover für 849 Euro statt 1.298,99 Euro