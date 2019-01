44% günstiger: Wake Up Light LED von Philips

Panagiotis Kolokythas

Das Wake Up Light von Philips gibt es heute zu einem günstigen Preis. Sie sparen fast 44% und erhalten es für 113 Euro.

Vergrößern Das Wake Up Light mit Sonnenaufgangsfunktion für ein angenehmes Aufwachen © Philips

Die Philips Wake-Up Light LED inklusive UKW-Radio mit Schlummerfunktion soll für ein stressfreieres und entspannteres Aufwachen sorgen. Indem das Licht langsam stufenweise heller wird, wird der Körper sanft auf das Aufwachen vorbereitet. Ein abruptes und ungesundes Aufwecken wird vermieden. Das Einschlafen erleichtert ein sanft pulsierendes Licht, welches damit auch zur Entspannung sorgt.

Das dimmbare Licht eignet sich auch als Lese- und Nachttischlampe. Außerdem verfügt das Gadget über ein UKW-Radio mit Schlummerfunktion. Die Bedienung erfolgt durch einfaches Antippen der Oberfläche. Gerade im Winter, wenn es morgens noch dunkel ist, kann ein Wake-Up Light durchaus sinnvoll sein. Mit warmen Tönen von Morgenrot bis Tageslicht wird ein natürlicher Sonnenaufgang nachgeahmt. Dabei bewirkt das Licht die Bildung des Wachhormons Cortisol im Körper, welches für mehr Energie beim Aufstehen und am Tag sorgt.

Die Philips Wake-Up Light LED ist nur am Montag für 112,99 Euro statt 199,99 Euro (UVP) erhältlich. Sie sparen so also 87 Euro bzw. fast 44 Prozent im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Der Preis ist äußerst attraktiv, wie ein Blick hier in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt. Der zweitgünstigste Händler bietet die Lampe für 155 Euro an.



Hier geht es zum Angebot Philips Wake-Up Light LED HF3651/01



