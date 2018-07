412 Euro gespart: Neues Humble Software Bundle verfügbar

Camtasia, DisplayFusion und VyprVPN sind die Highlights des neuen Humble "Up Your Game!" Bundles. Die Details.

Vergrößern Das neue Humble "Up your Game!" Bundle ist verfügbar

Beim neuen Humble Software Bundle "Up your game!" erhalten Sie diverse Anwendungen im Gesamtwert von 412 Euro für einen Bruchteil dieses Betrags. Dabei sind auch namhafte und teure Produkte. Wie üblich entscheiden Sie, welchen Betrag Sie zahlen möchten und welcher Anteil davon an einen guten Zweck geht. Und wie üblich gibt es auch drei "Level".

In der ersten Stufe erhalten Sie bei Zahlung von mindestens 0,86 Euro die folgenden Produkte:

Voicebot - Wert 12,99 US-Dollar

PC-Steuerung per Sprachkommandos



Outfox (1-Jahres-Lizenz) - Wert: 39,99 US-Dollar

Optimiert die Internet-Verbindung für Gaming



Reflector 3 - Wert: 14,99 US-Dollar

Verwandelt PCs/Macs in Empfänger für Airplay, Google Cast und Miracast



Wenn Sie mindestens 11,96 Euro zahlen, werden die folgenden weiteren drei Produkte freigeschaltet:

Display Fusion - Wert: 34,99 US-Dollar

Bietet zahlreiche Profi-Funktionen für Besitzer von mehreren Monitoren.



Vyprvpn (1-Jahres-Lizenz, Kreditkarte zur Freischaltung erforderlich) - Wert: 60 US-Dollar

Erlaubt 1 Jahr die Nutzung des VPN-Dienstes VyprVPN auf Geräten mit Windows, Android, Mac, AndroidTV, Router, NAS, etc. Es gibt kein Geschwindigkeits- oder Datenvolumen-Limit.



Superposition Benchmark (Advanced Edition) - Wert: 19,95 US-Dollar

Benchmark mit vielen Funktionen zur Messung der Leistung der PC-Hardware.



Und bei einer Zahlung von 17,26 Euro und aufwärts kommen noch folgende Extras hinzu:

Camtasia 9 - Wert: 249 US-Dollar

Software zum Aufzeichnen und Übertragen von Bildschirminhalten inklusive eines leistungsstarken Editors.



Snagit 13 - Wert: 49,95 US-Dollar

Profi-Screenshot-Tool



2 US-Dollar Guthaben für Humble-Monthly-Abonnenten



Zum Humble Software Bundle Up your game!