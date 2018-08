41 Prozent Rabatt auf Samsungs Galaxy Tab S2

Das Samsung Galaxy Tab S2 ist heute als Angebot des Tages bei Amazon mit 41 Prozent Rabatt ab 249 Euro erhältlich.

Vergrößern Samsungs Galaxy Tab S2 als Angebot des Tages bei Amazon. © Samsung

Online-Händler Amazon hat heute mehrere Galaxy-Tab-S2-Modelle als Angebot des Tages in petto. Rund 41 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 419 Euro sparen Käufer mit dem Modell T813 in den Farben Schwarz und Weiß. Zum Preis von aktuell 249 Euro bekommen sie ein WLAN-Tablet im 9,7-Zoll-Format. Das Display löst mit 2.048 x 1.536 Pixeln auf. Im Gehäuse werkeln zwei Quad-Core-Prozessoren mit 1,8 und 1,4 GHz sowie 3 GB RAM. An Bord sind außerdem 32 GB interner Speicher und zwei Kameras.

Wer auf LTE am Tablet nicht verzichten kann, findet beim Galaxy Tab S2 gleich zwei Größenvarianten. Die 8-Zoll-Version schlägt aktuell in den Farben Schwarz und Weiß mit 269 Euro zu Buche. Display-Auflösung und Ausstattung sind mit dem größeren WLAN-Modell identisch. Das Tab S2 bringt in der kleineren Ausführung jedoch rund 100 Gramm weniger auf die Waage. Eine LTE-Version mit 9,7-Zoll-Display hat Samsung ebenfalls im Angebot . Als Angebot des Tages kostet das Samsung Galaxy Tab S2 T819 aktuell nur 289 Euro. Sowohl das 8-Zoll als auch das 9,7-Zoll-Modell bieten eine gute technische Ausstattung zum Sparpreis. Das Galaxy Tab S2 ist jedoch bereits über zwei Jahre alt. Ein Update auf Android 8.0 bekommt das Tablet voraussichtlich nicht mehr.

