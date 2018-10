3D-Viewer & Wallpaper: Neue Microsoft-Apps für Win 10

Microsoft bringt zwei neue Windows-10-Apps: 3D Viewer und ein herbstliches Wallpaper-Pack. Die Details zu den Neuzugängen.

Vergrößern 3D Viewer für Windows 10 von Microsoft

Microsoft bietet Windows-10-Nutzern zwei neue UWP-Apps über den Microsoft Store zum Download an. Bei 3D Viewer handelt es sich um den Nachfolger der App Mixed Reality Viewer. Nachdem zunächst Windows Insider die überarbeitete App ausprobieren durften, wird 3D Viewer nun an alle Windows-10-Anwender ausgeliefert.

Aus dem Beschreibungstext zu 3D Viewer: "Mit der Kamera an deinem Windows 10-PC kannst du ganz einfach ein beliebiges 3D-Modell in der echten Welt platzieren. Lasse deiner Fantasie mit 3D-Viewer und unserer Sammlung mit animierten Modellen freien Lauf, oder zeige ein eigenes gespeichertes Modell an. Mische die digitale und die physische Welt, lasse die Grenzen der Wirklichkeit verschwimmen und erstelle ein Video oder Foto, das du teilen kannst."

Im deutschen Microsoft Store wird 3D Viewer bereits zum Download angeboten, allerdings offenbar noch nicht für alle deutschsprachigen Windows-10-Nutzer. Die neue Version trägt nicht nur den neuen Namen (3D Viewer), sondern auch die neue Versionsnummer 5.1809.20012.0.

Über die integrierte 3D-Bibliothek können direkt neue 3D-Modelle importiert werden. Der neuen Version werden Beleuchtungseffekte, wie etwa Sonnenuntergang, hinzugefügt. Außerdem wurde die Oberfläche überarbietet und eine Unterstützung für die Bedienung via Surface Pen hinzugefügt. Neu hinzu kommen weitere 3D-Druckoptionen.

Hay Hay Hay: Neues Wallpaper-Pack für Windows 10

Vergrößern Desktop-Hintergrund aus dem Wallpaper-Pack "Hay Hay Hay" © Microsoft

Mit "Hay Hay Hay" ist im Microsoft Store auch ein neues Wallpaper Pack für Windows 10 verfügbar. Das Pack enthält 18 herbstliche Hintergründe, die zur Verschönerung des Desktops verwendet werden dürfen. Bei allen stimmungsvollen Fotos sind mal mehr und mal weniger Heuballen zu sehen, daher auch der Name "Hay Hay Hay".

Die Download-Größe liegt bei etwa 14,3 Megabyte. Alle 18 Desktop-Hintergründe finden Sie nach Installation des Pakets im folgenden Ordner:

[System-Laufwerk]:\Users\[Konto-Name]\AppData\Local \Microsoft\Windows\Themes\Hay Hay H\ DesktopBackground\#

