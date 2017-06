3D-Shooter gratis: Medal of Honor Pacific Assault

Der Publisher Electronic Arts verschenkt für kurze Zeit den Shooter Medal of Honor Pacific Assault.

Vergrößern Aktuell gratis erhältlich: Medal of Honor Pacific Assault

Im Rahmen der "Aufs Haus"-Reihe bietet Electronic Arts derzeit wieder ein neues, altes Spiel kostenlos zum Download an. Vorausgesetzt der Spieler meldet sich bei Origin an und installiert den EA-Spiele-Client Origin. Auf dieser Seite kann dann das Spiel - freigegeben ab 18 Jahre - "Medal of Honor Pacific Assault" kostenlos der eigenen Origin-Spielebibliothek hinzugefügt werden.

Im Rahmen der "Aufs Haus"-Reihe bietet Electronic Arts derzeit wieder ein neues, altes Spiel kostenlos zum Download an. Vorausgesetzt der Spieler meldet sich bei Origin an und installiert den EA-Spiele-Client Origin. Auf dieser Seite kann dann das Spiel - freigegeben ab 18 Jahre - "Medal of Honor Pacific Assault" kostenlos der eigenen Origin-Spielebibliothek hinzugefügt werden.

Der Shooter aus der Medal-of-Honor-Reihe erschien im Jahr 2004 für Windows-PCs. Der Spieler übernimmt die Rolle des Marine Private Tom Conlin und muss sich mit ihm durch diverse legendäre Schlachten des zweiten Weltkriegs kämpfen. Darunter in Pearl Harbor, Guadalcanal und Tarawa. "Dieser Ego-Shooter bietet spektakuläre Missionen, Waffen und Fahrzeuge, die dich mitten ins Kampfgeschehen katapultieren", verspricht EA.

Der Shooter aus der Medal-of-Honor-Reihe erschien im Jahr 2004 für Windows-PCs. Der Spieler übernimmt die Rolle des Marine Private Tom Conlin und muss sich mit ihm durch diverse legendäre Schlachten des zweiten Weltkriegs kämpfen. Darunter in Pearl Harbor, Guadalcanal und Tarawa. "Dieser Ego-Shooter bietet spektakuläre Missionen, Waffen und Fahrzeuge, die dich mitten ins Kampfgeschehen katapultieren", verspricht EA.

Aufgrund des Alters des Spiels sind die Systemanforderungen nicht sehr hoch. Ein Rechner mit Pentium 4 und 1,5 GHz, 512 MB Arbeitsspeicher, 3 GB freier Festplattenspeicherplatz und eine DirectX-8.1-kompatible Grafikkarte reichen aus. Auf den Multiplayer-Modus muss man allerdings verzichten, denn der nutzte den mittlerweile eingestellten Gamespy-Dienst.



Aufgrund des Alters des Spiels sind die Systemanforderungen nicht sehr hoch. Ein Rechner mit Pentium 4 und 1,5 GHz, 512 MB Arbeitsspeicher, 3 GB freier Festplattenspeicherplatz und eine DirectX-8.1-kompatible Grafikkarte reichen aus. Auf den Multiplayer-Modus muss man allerdings verzichten, denn der nutzte den mittlerweile eingestellten Gamespy-Dienst.



Die besten PC-Spiele aller Zeiten



Die besten PC-Spiele aller Zeiten