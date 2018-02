38 Euro gespart: 8 coole Android-Spiele für 4 Euro

Beim Humble Mobile Bundle 22 erhalten Sie acht ausgewählte Android-Spiele für 4 Euro. Darunter: Oxenfree.

Vergrößern 38 Euro können Sie beim Humble Mobile Bundle 22 sparen

Beim neuen Humble Mobile Bundle 22 erhalten Besitzer von Android-Geräten neues Spielfutter. Wie viele Spiele Sie erhalten, ist abhängig vom Preis, den Sie bereit sind zu zahlen. Ein Teil des Geldes geht wie gewohnt an einen guten Zweck. Wenn Sie mindestens 80 Cent für das Bundle zahlen, dann erhalten Sie folgende Spiele: Splitter Critters, Star Vikings Forever und Galaxy of Pen & Paper.

Attraktiver ist es, mindestens 3,88 Euro zu zahlen, denn hier gibt es zusätzlich die drei Spiele Oxenfree, Mushroom 11 und Another Lost Phone: Laura´s Story. Für ab 4,02 Euro gibt es schließlich auch noch Party Hard Go und Death Road to Canada.

Im Vergleich zum Einzelkauf im Google Play Store können Sie unterm Strich kräftig sparen. Oxenfree kostet beispielsweise dort aktuell 4,59 Euro. Und Mushroom 11 kostet bei Google sogar 5,49 Euro. Wir haben mal genauer nachgerechnet: Insgesamt würden alle im Humble Mobile Bundle 22 enthaltenen Spiele im Google Play Store aktuell exakt 42,22 Euro kosten. Sie können also 38 Euro sparen.

Als Zugabe gibt es 10 Prozent Rabatt auf das nächste Humble Monthly. Wenn Sie das Humble Monthly für März 2018 bereits jetzt für 10 Euro bzw. 9 Euro (mit 10 Prozent Rabatt) buchen, dann können Sie sofort die PC-Version von Dark Souls III mit einem DLC herunterladen und spielen. Die weiteren Spiele werden dann Anfang März 2018 freigeschaltet.

Mehr Infos zum neuen Humble Bundle finden Sie in diesem Beitrag.

