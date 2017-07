33 Prozent sparen: Reise-Kopfhörer Denon AH-GC20 am Amazon Prime Day

Im Rahmen des Amazon Prime Days sparen Sie beim Kauf des Reise-Kopfhörer Denon AH-GC20 über 30 Prozent!

Vergrößern Amazon Prime Day: Denon AH-GC20 über 30 Prozent günstiger © Denon

Als Prime-Mitglied können Sie am Amazon Prime Day bei tausenden Produkten kräftig Geld sparen. Den Reise-Kopfhörer Denon AH-GC20 Globe Cruiser mit Noise-Cancelling-Technik bekommen Sie bei Amazon aktuell für 139 Euro statt 329 Euro - Sie sparen damit laut Amazon-Preisliste satte 190 Euro! Derzeit bekommen Sie den Denon AH-GC20 Globe Cruiser bei keinem anderen Anbieter günstiger! In unserem PC-WELT-Preisvergleich liegt der niedrigste Preis bei 205 Euro , was immer noch einer Ersparnis von 66 Euro respektive knapp 33 Prozent entspricht.

➤ Denon AH-GC20 Globe Cruiser für 139 statt 205 Euro bei Amazon



Falls Sie noch kein Prime-Mitglied sind, dann können Sie sich hier für die kostenlose 30-Tage-Test-Mitgliedschaft anmelden, die Prime-Day-Schnäppchen abstauben und dann einfach rechtzeitig wieder kündigen. Oder Sie bleiben Prime-Kunde für 69 Euro im Jahr und genießen Vorteile wie die kostenlose Lieferung ohne Mindestbestellwert, Video- und Musik Streaming über Prime Instant Video und Prime Music, unbegrenzter Online-Speicher für Fotos sowie bestimmte Vorteile auf Twitch.