300 Euro gespart: 27 coole PC-Spiele für nur 25,50 Euro im Humble Bundle

Im Humble Care Package Bundle für 25,50 Euro stecken 27 PC-Spiele im Wert von 325 Euro. Und alles für einen guten Zweck!

Vergrößern Einige der Spiele, die das Humble Care Package Bundle enthält

Beim neuen Humble Care Package Bundle gibt es dieses Mal nicht unterschiedliche Preisstufen, sondern für einen relativ geringen Betrag erhalten die Käufer auf einem Schlag eine Fülle von Spielen. Und das Paket fällt äußerst attraktiv aus, denn es enthält immerhin 27 Spiele, die zusammen einen Wert von über 320 Euro haben. Dafür muss man nur bereit sein, mindestens 25,54 Euro zu zahlen. Mit dabei sind Perlen wie Stardew Valley, Psychonauts, Darkest Dungeon und Minecraft Story Mode, die teilweise einzeln etwa 25 Euro kosten...



Aber es kommt noch besser: Das Paket ist nur eine statt zwei Wochen lang erhältlich und ausnahmsweise gehen auch die gesamten Einnahmen an diverse Wohltätigkeitsorganisationen, wobei die Einnahmen gleichmäßig an diese Organisationen ausgezahlt werden. Mit den Einnahmen werden unter anderem das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Save the Children unterstützt.

Die Humble-Bundle-Macher reagieren damit auf die jüngsten Naturkatastrophen in aller Welt, die viele Menschenleben gekostet und Existenzen zerstört haben. Wie etwa die Wirbelstürme in der Karibik und Texas und das Erdbeben in Mexiko. Mit der Aktion soll vor den Folgen des Klimawandels gewarnt werden. Alle Entwickler der im Bundle enthaltenen Spiele wollen damit ein Zeichen setzen.

Das Humble Care Package Bundle enthält die folgenden Spiele:

Stardew Valley

Psychonauts



Starbound

Darkest Dungeon (nur kurze Zeit im Paket)

Stronghold Legends: Steam Edition

Minecraft: Story Mode

Arma: Gold Edition

Shadowrun Returns

No Time to Explain Remastered



Mighty No. 9

Kholat

The Park

Magicka

Machinarium Collector´s Edition



Primal Carnage: Extinction



Move or Die (nur kurze Zeit im Paket)

Duck Gane

Jump Stars

Fearless Fantasy



Her Story

She Remembered Caterpillars

DreadOut

Pony Island

The Incredible Adventures of Van Helsing

Grey Goo



Sorcerer King: Rivals

Lakeview Cabin Collection

