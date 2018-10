30 Prozent sparen: Grafikkarten mit Radeon RX 570 & 580 ab 169 Euro

Auch die Preise für Grafikkarten mit den Grafikchips AMD Radeon RX 570 und RX 580 sind im Sinkflug - Sie sparen rund 30 Prozent. Und on top bekommen Sie noch drei Top-Spiele gratis!

Vergrößern AMD Radeon RX 570 und RX 580 zum Schnäppchenpreis: © MediaMarkt

Letzte Woche gab es einen massiven Preisrutsch bei Grafikkarten mit Nvidia-Chip, jetzt zieht das AMD-Lager nach. Bei Grafikkarten mit den Radeon-Chips RX 570 und RX 580 können Sie nicht nur bis zu 30 prozent sparen, sondern bekommen on top noch die folgenden drei Top-Spiele gratis obendrauf: Assasin's Creed Odyssey, Strange Brigade und Star Control: Origins. Und das sind die die beiden Grafikkarten-Schnäppchen im Detail:

Statt 245 Euro kostet die MSI Radeon RX 570 Armor 8G OC mit 8GB GDDR5-Speicher bei MediaMarkt versandkostenfrei nur noch 169 Euro! Sie sparen also satte 31 Prozent. Mindfactory bietet die MSI Radeon RX 570 Armor 8G OC ebenfalls für einen ähnlichen Preis an, allerdings kommen hier noch mindestens 9 Euro Versandkosten hinzu, sodass die RX 570 hier am Ende mindestens 178 Euro kostet.



Ebenfalls drastisch reduziert hat sich der Preis für die MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC mit 8GB GDDR5-Speicher. Statt 265 Euro zahlen Sie nur noch 222 Euro. Günstigster Anbieter ist hier auch wieder MediaMarkt aufgrund des kostenlosen Versands. Andere Anbieter wie Compuland oder Mindfactory sind bei der MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC ein paar Cent günstiger, rechnet man aber die Versandkosten hinzu, zahlen Sie hier am Ende knapp 228 Euro.

Alle aktuellen Grafikkarten-Deals auf einen Blick:

MSI Radeon RX 570 Armor 8G OC für 169 Euro



MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC für 222 Euro

KFA2 GeForce GTX 1060 OC 6 GB für nur 239 Euro, Preis per Masterpass 209 Euro.

Lust auf noch mehr Schnäppchen? In unserem Schnäppchen-Ticker präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und Technik-Deals der Online-Händler: Ob PCs, Notebooks, Speichermedien, Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und Co., Smartphones, Tablets, Konsolen, Gadgets oder TVs. Hier finden Sie immer die besten Technik-Angebote.

