3 Spiele gratis für Käufer einer RX Vega, RX 580 und RX 570

AMD schenkt den Käufern seiner Grafikkarten drei topaktuelle Spiele, darunter Assassin's Creed Odyssey. Die Spielregeln.

Vergrößern Käufer bestimmter AMD-Grafikkarten-Modelle erhalten drei Top-Spiele gratis © AMD

AMD versüßt Grafikkarten-Käufern den Kauf einer AMD Radeon RX Vega , RX 580 oder RX 570 Grafikkarte mit drei kostenlosen Top-Spielen. Konkret erhalten die Käufer die Spiele Assassin's Creed Odyssey, Star Control: Origins und Strange Brigade geschenkt, sobald diese offiziell erhältlich sind.

Strange Brigade wird ab dem 28. August verfügbar sein, Star Control: Origins folgt am 20. September und Assassin's Creed Odyssey schließlich am 5. Oktober. Die Aktion endet am 3. November 2018. Die Spiele können bis zum 31. Dezember 2018 eingelöst werden. Weitere Infos zur Aktion finden Sie auf dieser AMD-Seite.

