3 für 2 Aktion bei Mediamarkt zum Valentinstag

Michael Söldner

Wer bei Mediamarkt bis Montag drei Artikel aus den Bereichen Musik, Film oder TV-Serien kauft, zahlt nur zwei.

Vergrößern Mit der „Nimm 3, Zahl 2“-Aktion können Film- und Musikfans viel Geld sparen. © mediamarkt.de

Passend zum Valentinstag bietet Mediamarkt eine neue Aktion an: Beim Kauf von drei CDs, DVDs oder Blu-rays erhalten Käufer einen Artikel umsonst. Die „Nimm 3, Zahl 2“-Aktion läuft noch bis zum 18. Februar um 9 Uhr und umfasst das gesamte Film- und Musik-Sortiment des Händlers. Um die Aktion nutzen zu können, müssen drei Artikel in den Warenkorb gelegt werden. Der Betrag für den günstigsten Artikel wird automatisch an der Kasse abgezogen.

Zur Auswahl stehen unter anderem Artikel aus den Bereichen Filme und Serien. Mediamarkt hat hier viele Genres wie Drama, Horror, Science-Fiction, Komödien oder Dokus im Angebot. Bei den Serien finden sich aktuelle Vertreter wie Game of Thrones oder House of Cards, aber auch ältere Inhalte wie Kommissar Rex oder Sex in the City. Im Bereich Musik hat Mediamarkt ebenfalls viele CDs, Hörbücher oder DVDs zu bieten. Das Angebot gilt zudem auch für Schallplatten. Im Online-Shop hat Mediamarkt knapp 34.000 unterschiedliche Platten im Angebot. Die günstigsten Vynil-Scheiben kosten drei Euro, für die gut ausgestattete Limited Edition von Guns N' Roses - Appetite for Destruction mit 16 Platten werden hingegen satte 699 Euro fällig.

