2x MSI Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio: Die Grafikkarten der Höllenmaschine X

Nvidia hat auf der Gamescom in Köln seine neue Turing-Grafikkarten-Generation vorgestellt und will damit nichts geringeres als eine Grafik-Revolution einläuten. Die nicht mehr GTX, sondern RTX genannte Grafikkarten-Familie will nämlich Raytracing in Echtzeit möglich machen und damit Grafikpracht auf den Bildschirm zaubern, an die bislang nicht zu denken war. Die Karten kommen am 20. September auf den Markt und kosten ab 500 Dollar für die RTX 2070, 700 Dollar für die RTX 2080 und 1000 Dollar für die 2080 Ti. Alle Infos gibt's im Video.