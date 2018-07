2x Google Home zum Preis von einem smarten Speaker

Zum Tag der Freundschaft erhalten Sie bei Mediamarkt zwei Exemplare von Google Home zum Preis von einem smarten Speaker.

Mediamarkt feiert den Tag der Freundschaft mit einer neuen Aktion. Ab sofort und bis Montag früh, 9 Uhr (30.7.) gilt für ausgewählte Produkte das Prinzip: Sie kaufen zwei Exemplare zum Preis von einem. Die Aktion gilt unter anderem auch für den smarten Lautsprecher Google Home. Für 149 Euro erhalten Sie auf dieser Angebotsseite also zwei statt nur einem Google Home.

Google Home ist ein smarter Lautsprecher, der Ihre Fragen beantwortet und mit dem Sie auch kompatible Geräte im Smart Home steuern können, beispielsweise Philips Hue. Sie bedienen Google Home per Sprachbefehl an den integrierten Google Assistant. Ihre Anweisungen und Fragen überträgt Google Home dann an die Server von Google. Sie können Google Home Ihre Musik spielen lassen, ihn nach dem Wetterbericht fragen oder die Google-Suche bemühen. Sie können Google auch Wissensfragen stellen: „Wie hoch ist der Mount Everest?“. Wenn Sie „Ich habe Hunger“ sagen, informiert Sie Google Home über die nächsten Restaurants in der Gegend und deren Bewertungen. Google Home ist recht klein und hat ein angenehmes, neutrales Design, das sich in jedes Zimmer integriert.



