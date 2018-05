290 Euro günstiger: Google Pixel 2 XL im Angebot

Das Google-Smartphone Pixel 2 XL ist bei Mediamarkt und Saturn derzeit deutlich günstiger erhältlich.

Vergrößern Aktuell bei Media Markt im Angebot: Das Google Pixel 2 XL 64 GB

Mediamarkt und Saturn bieten das Google Pixel 2 XL erneut mit einem Rabatt in Höhe von 290 Euro auf die UVP an. Damit ist das Smartphone aktuell für 649 Euro statt 939 Euro hier bei Media Markt und hier bei Saturn erhältlich. Es handelt sich dabei um die 64-GB-Variante, die in den Farbvarianten "Black and White" und "Just Black" verfügbar ist. Dies ist ein äußerst guter Preis, wie auch ein Blick hier in den PC-WELT Preisvergleich beweist.



Im Google Pixel 2 XL steckt der Qualcomm Snapdragon 835, dessen 8 Kerne mit 2,35 GHz + 1,9 Gigahertz getaktet sind. Hinzu kommen ein 6-Zoll-Display, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, 64 Gigabyte interner Speicher, eine 12,2 Megapixel Hauptkamera und Android 8. Im PC-WELT-Test zum Google Pixel 2 und Pixel 2 XL kritisierten wir die Kamera und den mit 799 bzw. 939 Euro hoch angesetzten Preis. 290 Euro günstiger ist das XL-Modell aber deutlich attraktiver. Wer allerdings bei einem Smartphone Wert auf eine hervorragende Kamera legt, sollte sich auch unsere Tests zum Samsung Galaxy S9+ und zum Huawei P20 Pro durchlesen.