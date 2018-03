Amazon verkauft aktuell ein Bundle aus Fire TV Stick und Echo Dot. Sie sparen 25 Euro und machen damit Ihr Zuhause smarter.

Vergrößern 25 Euro gespart: Fire TV Stick und Echo Dot für 75 Euro © Amazon

Amazon verkauft derzeit ein günstiges Bundle aus Fire TV Stick und Echo Dot. Statt 99,98 Euro UVP kostet das Bundle aus den beiden smarten Geräten derzeit nur 74,98 Euro. Sie sparen also 25 Euro.

Amazon betont dabei, dass Fire TV mit der bereits von Echo bekannten Fernfeld-Sprachsteuerung ausgestattet ist. Mithilfe der Fernfeld-Sprachsteuerung für Fire TV können Kunden ihren Fire TV Stick mit dem Echo Dot koppeln und Alexa auffordern, einen Film abzuspielen, eine App zu starten, die Wiedergabe zu steuern oder Live-Feeds von kompatiblen Smart-Home-Kameras anzuzeigen, wie Amazon erklärt. Das alles klappt hands-free, ohne dass dafür eine Fernbedienung in die Hand genommen werden muss.

Besitzt ein Kunde nur ein Fire TV, verbindet sich Echo automatisch mit dem Gerät, sobald Alexa eine Aufforderung erhält, die „Fire TV“ enthält, zum Beispiel „Alexa, starte ‚Bullyparade – Der Film‘ auf meinem Fire TV“. Wer mehrere Fire TVs im Einsatz hat, koppelt diese folgendermaßen über die Alexa App:

1. Im Menü den Unterpunkt „Musik, Videos & Bücher“ auswählen

2. „Fire TV“ auswählen

3. Den Bildschirmanweisungen folgen

4. „Geräte verknüpfen“ auswählen, um die Auswahl zu bestätigen



Weitere Informationen über die hands-free Steuerungsmöglichkeiten von Fire TV über Echo Geräte gibt es auf der Amazon Hilfe-Seite.

Sind beide Geräte miteinander verbunden, sucht Alexa nach Titel, Schauspieler oder Genre, steuert die Filmwiedergabe, startet Apps und beliebte Inhalte von Prime Video, Netflix, ARD oder ZDF.



Mit folgenden Befehlen startet Alexa Fire TV ohne Fernbedienung:



„Alexa, starte ‚The Bold Type‘”

„Alexa, Pause”

„Alexa, spule 2 Minuten vor”

„Alexa, springe 1 Minute zurück”

„Alexa, gehe zur Startseite”

„Alexa, öffne Netflix”

„Alexa, öffne die ZDF Mediathek auf meinem Fire TV”

„Alexa, zeige die Kamera meiner Haustüre”



Über den Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung können Sie via WLAN mehr als 7.000 Kanäle, Apps, Spiele und Alexa Skills sowie Tausende Filme und TV-Serien auf dem Fernseher abspielen. Zur Auswahl stehen beispielsweise Prime Video, Netflix, Maxdome oder die Mediatheken von ARD, ZDF, ProSieben oder ARTE. Mit dem Amazon Echo Dot wiederum können Sie per 3,5 mm-Stereokabel oder Bluetooth konventionelle Lautsprecher oder Stereoanlagen per Sprachbefehle an Alexa steuern.